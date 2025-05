クラブ創設から165年目。クリスタル・パレスがついに歴史を塗り替えた。“サッカーの聖地”ウェンブリー・スタジアムで行なわれたFAカップ決勝で、同クラブがマンチェスター・シティを1−0で撃破。クラブ史上初となる国内主要タイトルの栄冠を手にした。日本代表MF鎌田大地は先発フル出場で勝利に貢献。激闘を戦い抜いたサムライ戦士が、試合後に語った誇りと喜びとは──。――◆――◆――

1861年創立――160年を超える歴史を持ちながら、これまで主要タイトルに縁のなかったクリスタル・パレスが、ついにその壁を打ち破った。5月17日に“サッカーの聖地”ウェンブリー・スタジアムで行なわれたFAカップ決勝。日本代表MF鎌田大地の所属するパレスはマンチェスター・シティを1−0で下し、悲願の国内初タイトルを手にした。3−4−2−1のセントラルMFとして先発した鎌田も、攻守両方で奮闘した。試合後、サムライ戦士は首に優勝メダルをかけて取材エリアに現われ、次のように話した。「パレスのようなクラブでタイトルを獲得するのは、ほんと奇跡のようなもの。ビックラブでこういう決勝の舞台に立つのと全然違う。本当に嬉しい。僕ら選手以上に、ファンの方たちにとっての方がメモリアルな一日になったと思います。英国の歴史ある大会で、タイトルを取るのは簡単なことではない。ファンの人たちには、初めての大きなタイトルになる。一生語り継がれる日になるだろうし、自分としても最初のタイトルに関われたのはすごく誇りに思います」試合は、拮抗した展開となった。16分、パレスが先制。そこからは圧倒的な攻撃力を誇るシティの猛攻を凌ぐ展開となった。英BBC放送によれば、シュート数はシティの23本に対し、クリスタル・パレスは7本。ボール保持率ではシティが78.3%と圧倒したにもかかわらず、パレスは集中力を切らさず1点を守り抜いた。そのなかで、鎌田も光った。56分には、ポルトガル代表MFベルナルド・シウバのシュートを渾身のブロック。先制点の場面でも、それまで守備に忙殺されていた鎌田が「セカンドボールを拾うため」にポジションを前に押し上げ、ジャン=フィリップ・マテタにリターンパスを供給した。この場面で、前方に位置取りを上げた鎌田は、「味方のディフェンダーがロングボールを蹴ると思った」と予想したという。鎌田の判断は的中。ここからパレスはカウンターを発動し、エベレチ・エゼの決勝ゴールにつながった。試合終盤は、鎌田が「サンドバックのようだった」と形容するほど猛攻にさらされたが、GKディーン・ヘンダーソンのファイセーブを中心に死守。チーム全体で1点を守りきり、歓喜の瞬間を手繰り寄せた。今回の決勝で特に印象に残ったのが、サポーターやクラブ番記者の熱狂ぶりだ。筆者の席の隣には、地元メディア『インサイド・クロイドン』の記者が座っていた。エゼのゴールが決まった瞬間、こちらが思わず身構えてしまうほどの大声を上げ(というより悲鳴に近かった)、鎌田のシュートブロックの場面でもゴールシーンのように絶叫していた。ハーフタイムには落ち着かずにあちこち歩き回り、後半終盤には試合をまともに見られないほど緊張していた姿が印象的だった。サポーターの様子も忘れられない。筆者はトロフィー授与の瞬間を見届けるため、スタジアム1階席にあるパレスのファンスタンドに足を運んだ。トロフィー授与式が行なわれるのは、ウェンブリー・スタジアムの2階席。記者席からでは、このトロフィー授与が直接見られず、モニター越しでしか確認できない。鎌田がどんな様子なのかを知るため、スタンドに移動したのである。スタンドに降りて気がついたのは、年配ファンの多さだった。創設165年目の歴史あるクラブだけあり、とにかく高齢の方が多い。杖をついている老人や、椅子から立ち上がるのが「やっと」という高齢のファン。テレビインタビューでは「死ぬ前に優勝を目撃できて良かった」と、涙を浮かべる年配サポーターの姿もあった。2013年以降はプレミアリーグに定着しているパレスだが、それ以前は2部リーグが主戦場だった。たとえば、プレミアリーグが開始した1992年から2013年までの21年間で、パレスがトップリーグに在籍したのはわずか4シーズンしかない。先述したように国内主要タイトルは皆無で、経営破綻も1999年と2010年に2度経験している。FA杯決勝の当日、クラブ会長を務めるスティーブ・パリッシュ氏は、英紙『タイムズ』に寄せた手記でこう記していた。「この瞬間までの道のりはまさに奇跡だ。ファンの皆さんが、クラブを潰させまいと支えてくれた。我々も忍耐と誇りを持って再建に取り組み、南ロンドンのルーツを守り抜いた。FAカップは、億万長者のクラブが支配する現代サッカー界における“希望の星”だ。パレスのような規模のクラブが、一発勝負のノックアウト方式で勝ち進める唯一の大会なのだから。我々には、最後まで戦う選手と、信念を持ったオリバー・グラスナー監督、そして世界一の歌声を響かせるファンがいる。ならば、トロフィーを持ち帰ることもできるはずだ。さあ、パレスよ! 我々の力を世界に見せつけよう」キックオフ前、スタンドを赤と青に染めたパレスサポーターは巨大な横断幕を掲げていた。「Wembley will shake....and it will be beautiful(ウェンブリーが揺れる...そしてそれは美しい光景になるだろう)」約8万5000人の観衆で埋め尽くされたウェンブリー・スタジアムは、彼らの予言通りに揺れた。そして優勝トロフィー授与式で、その美しい光景に見とれていたのが鎌田だった。日本代表MFが「奇跡のよう」と感慨深く語った「FAカップ優勝の物語」は、来季の欧州リーグ出場へと続くことになった。取材・文●田嶋コウスケ