Ãæ¹ñ¶â·ÜÉ´²Ö±Ç²èº×¤Î³¤³°¾å±Ç²ñ¡¢Åìµþ¤Ç³«Ëë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ5·î25Æü¡ÛÃæ¹ñ±Ç²è²È¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÃæ¹ñ¶â·ÜÉ´²Ö±Ç²èº×¡×¤Î³¤³°¾å±Ç²ñ¤¬23Æü¡¢Åìµþ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Æ±¶¨²ñ¤Îûç¸÷µ±¡Ê¤È¤¦¡¦¤³¤¦¤¡ËÉû¼çÀÊ¡¢È·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¤Î¤Û¤«¡¢ÃæÆüÎ¾¹ñ¤Î±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤é¤¬³«Ëë¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡27Æü¤Þ¤Ç¤Î²ñ´üÃæ¡¢¡ÖÅâÃµ1900¡×¡Ö¹¥ÅìÀ¾¡ÝHer¡¡Story¡Ý¡×¡ÖÄ¹°Â»°ËüÎ¤¡×¤ÎÄ¹ÊÔ3ºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±±Ç²èº×¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¶â·ÜÃ»ÊÒµ¨¡×¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Í¥½¨Ã»ÊÔ3ºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¾å±Ç²ñ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î´ÑµÒ¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ÍÌÃÒæÆ¡¢¸Õ¶Ç³Ê¡Ë