矢堅目の塩使用！ブルボン「ミネラル塩バニラアイス」

ブルボン「ミネラル塩バニラアイス」

ブルボンは、冷やしてひんやり楽しめるる“ミネラル塩ゼリー”などミネラルサポート商品2品を期間限定で新発売!

冷やすことでクールダウンを図るとともに、発汗で体内のミネラル分が失われやすい時期のミネラル補給にぴったりな商品です☆

今回は、ブルボン「ミネラル塩バニラアイス」紹介します。

内容量 :150ml

発売日 :2025年5月26日(月) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

ブルボン「ミネラル塩バニラアイス」は長崎県五島近海の海水で作られた“矢堅目の塩”を加え、ミルクの甘さにほんのりと塩味を感じるモナカアイスです。

体をクールダウンしながら、塩バニラのまろやかな味わいがしみわたる商品です。

