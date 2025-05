正解は「〜にもかかわらず」でした!

「regardless(リガードレス)」=「〜に関係なく」、「of(オブ)」=「〜の」という意味です。

そこから「〜にもかかわらず」という意味になりますよ。

例)「I will go regardless of the weather.」

(私は天気にかかわらず行くつもりだ。)