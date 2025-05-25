¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û8²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿ÃæÆü¤Èµð¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¾¡Íø¡¡4Ï¢¾¡¤Îµð¿Í¤Ï3°ÌÉâ¾å
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï24Æü¡¢¹Åç¤ÈDeNA¤Î»î¹ç¤¬±«Å·¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤ÈÂÐÀï¤·¤¿5°Ì¡¦ÃæÆü¤ÏÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢¹â¶¶¼þÊ¿Áª¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ï¼é¸î¿À¤Î¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¤¬º£µ¨½é¤Î»Íµå¤Ê¤É¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢ÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4°Ìµð¿Í¤Ï6°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤ÈÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤Î¥½¥íHR¤Ç»î¹ç½øÈ×¤«¤é2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·7²ó¡¢·ÑÅêºö¤Ë½Ð¤ë¤È2ÈÖ¼ê¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê2¼ºÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â8²ó¤ËÀô¸ýÁª¼ê¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Åç¤òÈ´¤¡¢µð¿Í¤¬3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦5·î24Æü¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡ÃæÆü5-4ºå¿À
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÃæÆü¡ÛÀ¶¿åÃ£Ìé(2¾¡)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Úºå¿À¡Û¹©Æ£ÂÙÀ®(2ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡ÚÃæÆü¡Û¾¾»³¿¸Ìé(17S)
ËÜÎÝÂÇ¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ12¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª(5¾¡)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÅÄ¸ýÎïÅÍ(1ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Úµð¿Í¡Û¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(1¾¡17S)
ËÜÎÝÂÇ¡Úµð¿Í¡ÛµÈÀî¾°µ±2¹æ¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ2¹æ