近年、インドの保険市場は急成長を遂げています。同レポートによれば、G20諸国の中でも最も急速に成長する、とされてています。本稿では、ニッセイ基礎研究所の有村寛氏が、インドの保険市場について詳しく解説します。

引き続き著しい成長が予想されるインド保険市場

Swiss Re Instituteは今年1月、急成長を続けるインド保険市場についてのレポートを公表した1。同レポートによれば、経済成長、デジタル化、規制の整備を背景として、インドの保険市場(生損保計)は、2029年までの期間において、年平均で10.0%増加し、新興諸国平均(7.2%)、世界平均(4.8%)、(生保では、同9.5%、7.6%、5.0%)を大きく上回ることを予測するとともに、G20諸国の中でも最も急速に成長する、とされている2。

また、上記、今後5年間の収入保険料増加率は、表にはないが過去5年間(2019年-2024年)の年平均増加率(生保・損保計6.8%、生保6.9%)を大幅に上回っている。

(図表1)インドの保険市場見通し 資料:Swiss Re Institute(Jan 2025)より。

世界におけるインド生保市場

急成長が予想されるインド生保市場だが、2023年収入保険料における世界のマーケットでの位置づけを示したのが(図表2)である。

2024年にSwiss Re Instituteが公表3した2023年の世界の生保収入保険料では、インドは世界7位となっている4(図表2)。

(図表2)2023年収入保険料(生保)世界トップ10市場実績(単位;10億ドル) 資料:スイス再保険「World insurance 2024」より。

前掲のSwiss Re Instituteのレポートには、世界の生保市場におけるインドの順位についての将来予測は記載されていないが、昨年5月にアリアンツが公表したAllianz Global Insurance Report 2024によれば、2034年には、米国、中国・に続き、世界第3位となることが予想されている。

(図表3)2034年各国の生保収入保険料(上位10か国、単位10億ドル) 資料:Allianz Global Insurance Report 2024より。筆者にてユーロからドルへ換算。

2022年3月に、新長官Shri Debasish Panda氏が就任して以来、インドの保険監督当局であるIRDAI(Insurance Regulatory and Development Authority of Indiaインド保険規制開発局)は、2047年までに、すべてのインド国民が適切な生命保険、医療保険、損害保険に加入し、すべての企業が適切な保険ソリューションによってサポートされる"Insurance for All"の実現を掲げ、実現に向けた規制改革の検討、実施がされてきたところである5。

インド政府は、国民を経済的に豊かにするための重要なツールとしてデジタル技術に着目し、様々な分野でデジタル化を進めており6、2024年3月20日には、保険の購入、請求の決済、その他の機能などの保険サービスを提供するオンラインプラットフォームであるBima Sugamが設立される等、デジタル化の進展も著しい。

フィッチでは7、「インドにおける生命保険の成長は、生命保険商品のメリットに対する認知度の低さによって妨げられて」おり、「よりよい消費者教育が必要とされている」とされている。この課題が解決されれば、低コストのマイクロ保険や、携帯電話を通じての保険販売等により、生命保険は、低賃金層を含めた広大な未開拓層について、開拓のチャンスが到来する可能性がある、という。

一方、米国では、生保販売には「人によるコンサルが必要」と考えられており、インシュアテック等も、オンラインによるダイレクト販売からは撤退の方向にある、とされている8中で、インドのチャレンジングな取組みの行方は、どうなっていくのか。

著しい成長を遂げつつ、変容を続けるインド生保市場については、引き続き、注視していきたい。

