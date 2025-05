季節の変わり目は、髪型を変えたりヘアカラーを変えたり、イメージチェンジをしたくなるタイミング。特にヘアカラーでは、長さを変えずに印象ががらっと変えることができる。今回の記事は、金髪にして印象が一変した芸能人たちをご紹介。これからのイメチェンの参考にしてみてほしい。■ホラン千秋3月に『Nスタ』(TBS系)キャスターを卒業したばかりのホラン千秋は、ダークなブラウンヘアから金髪に大胆チェンジ。ホランは「ヘアチェンジ前に記念撮影」とカラーチェンジ前の写真をアップし「パーマかけたくて伸ばしてたのでお気に入り」とふわふわのパーマヘアを気に入っている様子だった。

パーマでふんわりとした質感をそのままに、ハイトーンカラーにチェンジしたホランは、くっきりとした顔立ちが目立ちながらもナチュラルな印象。ホランは「Loving the new hair」とつづっており、アンミカから「天使すぎるー!!」、滝沢カレンから「似合いすぎ&なんで今まで誰も気づかなかったんだってくらい自然すぎて、かわいすぎます」というコメントが寄せられている。■高橋愛タレントの高橋愛は、ピンクがかった髪色からハイトーンの金髪にカラーチェンジ。高橋は冨樫義博が手がけた漫画「HUNTER×HUNTER」の舞台化第3弾「HUNTER×HUNTER THE STAGE3」でビスケット=クルーガー役を演じる。高橋はヘアカラー後の写真をアップし「ビスケカラーにしてきた」とコメント。肩あたりまでのボブスタイルで、外ハネのスタイリングをしている。コメント欄には「かわいすぎます」「最高にオシャレ」「似合いすぎ」などの反響が集まった。■高田里穂女優の高田里穂は透明感のあるブラウンヘアからハイトーンの金髪にガラッとイメチェン。高田は7月18日公開予定の映画『49日の真実』にて(自称)女優のサニー役を演じる。高田は「生まれて初めての金髪でございます」と告白。肩につかないくらいのボブヘアで、額を出した大人っぽくクールなスタイルとなっている。コメント欄には「金髪りほちゃんかっこいい」「クールビューティー」「超綺麗」「めっちゃ似合ってる」などの声が寄せられている。イケメンたちも金髪にガラリ! 朝ドラ出演中俳優も■岩田剛典岩田剛典は、柔らかなブラウンカラーから少々ワイルドなハイトーンカラーにチェンジ。ブラウンヘアーは出演していたドラマ『フォレスト』(テレビ朝日系)で披露していた。岩田は自身のインスタグラムにて髪の長さも少し短くなり、金髪になったニューヘアーを公開。サングラスをしたショットで、ワイルドな雰囲気の写真を投稿した。岩田のニューヘアーにファンからは「金髪だいすき」「髪色めっちゃいい」「爆イケ」「金髪やばい」などの喜びの声が集まっている。■中沢元紀現在連続テレビ小説『あんぱん』(NHK)に出演している中沢元紀は、黒髪短髪から金髪にイメージチェンジ。がらっと印象が変わったショットを投稿した。中沢が公開した金髪ショットは雑誌「Hanako」のオフショットで、レトロな雰囲気の喫茶店で撮影されたもの。淡いカラーのニットに金髪がよく映えた写真となっている。中沢の金髪姿に、コメント欄には「金髪雰囲気違いますね」「カッコいいしさわやか」「金髪かっこいい」などの反響が寄せられた。引用:「ホラン千秋」インスタグラム(@chiakihoran_official)「高橋愛」インスタグラム(@i_am_takahashi)「高田里穂」インスタグラム(@riho__takada)「岩田剛典」インスタグラム(@takanori_iwata_official)「中沢元紀」インスタグラム(@motoki.nakazawa_)