¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é¥ì¥·¥Ô¶µ¤¨¤è¤¦¤«¡©¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹♡¡×¢ª ¸åÆü¡¢Â©»Ò¤Îº§Ìó¼Ô¤«¤é¤Î¡Ø»ÅÂÇ¤Á¡Ù¤ËÀä¶ç
²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¡ÖÎÁÍý¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹Â©»Ò¤Îº§Ìó¼Ô¤Ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¶¯Í×¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬²ÈÂ²¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»×¤ï¤Ì¾ì½ê¤ÇÈ¯¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡© É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÂÎ¸³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²æ¤¬²È¤ÎÌ£
¥ì¥·¥Ô¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¸µ¤Ë»¯¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïµö¤»¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
²æ¤¬»Ò¤¬Áª¤ó¤ÀÁê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¸å¿´¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§60Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯2·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤¢¤¹¤ª¤«¤¢¤¹¤«
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ÍõÂô¤æ¤¤Î
¸µOL¡£½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤ÎÀ¸¤¿É¤µ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¤¤¤È¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£°ÊÍèÎø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000ËÜ°Ê¾å¼¹É®¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡£Æü¡¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ä¥ê¥âー¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤ò¼èºà¡£µ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£