◆山田涼介「今日幸せになりに来た人お任せあれ」

【モデルプレス=2025/05/25】Hey! Say! JUMPの山田涼介が5月23日〜25日、千葉・ららアリーナ 東京ベイにて、初ソロツアー「Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」を開催。Red.Y(レディ/山田のファンネーム)をときめかせる場面があった。オープニングのセクションを終えた山田は何度も手招きして歓声を煽った後、少し照れ笑い。「今日僕に会うの楽しみにしてた人ー?今日幸せになりに来た人ー?お任せあれ」と自信たっぷりに発言するも、耐えきれずに再び照れた様子を見せていた。

◆山田涼介、グループツアーと並行して演出担当

◆山田涼介初ソロツアー開催

中盤のMCでも「Red.Yの皆さん楽しんでますかー?幸せですかー?」「上の方もちゃんと見えてますからね。気抜いてないですか?」と全方位のRed.Yたちに呼びかけた山田は、水を飲むと上がる歓声に「分かってる分かってる。水飲むと可愛いよね〜この風潮」「可愛いよね〜俺ね〜32歳のおじさんだけど」と何度も水分補給し、微笑んでいた。本ツアーではコンセプトからコンサートの細部に至るまでの演出を山田自身が担当。Hey! Say! JUMPのドームツアー「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+」、カウントダウンライブ「Hey! Say! JUMP Special Live 〜JUMParty 2024-2025」と並行して演出を考えていたため「訳分かんなくて。Hey! Say! JUMPのライブ作りながら、自分のソロライブも作りっていうことで。『H+』のライブツアー中、の休憩の時とかにスタッフさんと『こんなんがいい?こんなんがいい?』って話しながら、本番JUMPのライブ行って終わった後にまた『こんなんがいい?こんなんがいい?』って話してみたいな」と多忙な日々を送っていたという。「一生懸命準備してきたエンターテインメントだったので、たくさんの方にご覧いただけるというのは本当に本当に嬉しいです」と噛み締め「観てほしいね。最終日ちゃんと皆でゴールテープを切りたいと思っています!」と意気込み。次のセクションに移る前、最後にまた水分補給をしてRed.Yたちの歓声を求めるような視線を向けると「はい、すいません。調子乗りました」とすぐに反省し、笑いを誘っていた。4月16日にリリースした初ソロオリジナルアルバム『RED』を引っ提げた同ツアー。4月26日の静岡公演を皮切りに6月22日の福岡公演まで全国6ヵ所20公演を回り、約20万人の動員を予定している。山田がソロプロジェクトを本格始動させるのは、2013年1月『ミステリーヴァージン』でソロデビューしてから約12年ぶりとなり、発表時にも大きな話題となった。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】