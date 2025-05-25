¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ ¥·¥ê¥¢À©ºÛ´ËÏÂ¤Î¡ÈÂè1ÃÆ¡ÉÈ¯É½¡¢¶ä¹Ô¤äÀÐÌý´ØÏ¢´ë¶È¤È¤Î¼è°ú¤¬²ÄÇ½¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬É½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÅì¥·¥ê¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤Î´ËÏÂ¤ÎÂè1ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï23Æü¡¢¥·¥ê¥¢¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿À©ºÛ¤Î´ËÏÂ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÃÄêÀ¯¸¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ºÛ´ËÏÂ¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ê¥¢¤Î¶ä¹Ô¤äÀÐÌý´ØÏ¢´ë¶È¤È¤Î¼è°ú¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Î»Ù±ç¤Î¶Ø»ß¤ä¾¯¿ôÇÉ½»Ì±¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡Öº£¸å¤Î¥·¥ê¥¢¤Î¿ÊÅ¸¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæÅìÎòË¬Ãæ¤Îº£·î13Æü¤Ë¥·¥ê¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò²ò½ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥·¥ã¥é¥¢»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ê¥¢¤Ç¤ÏÈ¿ÊÆ»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤¬µîÇ¯12·î¤ËÊø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÃÄêÀ¯¸¢¤Î¼£°ÂÉôÂâ¤ÈµìÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÀªÎÏ¤Ê¤É¤Î¾×ÆÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï20Æü¡¢¡Ö»ÃÄêÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤¹¤ì¤ÐÆâÀï¤Ë´Ù¤ë¡×¤È¤Î´íµ¡´¶¤òÉ½ÌÀ¤·»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£