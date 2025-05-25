¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÞ¤°¤ó¤Ç¤ë?¡×¥¹¥Ñ¡¼¥º41Ç¯¤Ö¤êELÀ©ÇÆ¤Ëà¥³¥¢¥µ¥Ýá20ºÐÇÐÍ¥¤¬´î¤ÓÇúÈ¯¡Ö¥ª¥¿¥¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë¤ß¤Æ¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×
¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÃåÍÑ¤Ç´¿´î¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º
¡¡41Ç¯¤Ö¤ê¤ËUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼FC¤ò±þ±ç¤¹¤ë20ºÐÇÐÍ¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²æ¤¬¿ä¤·¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¥º¤¬ELÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¥¹¥Ñ¡¼¥º¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÇðÌÚÍª(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÂ¹¶½Ì±¤Î¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¾þ¤ê¡¢¥¢¥¦¥¨¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡ÖºòÇ¯¹ñÎ©¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥º¤òÇÒ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢È¾Ê¬¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É²Ö²Ð¤â¤½¤Î»þ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æº£ÆüELÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¥¹¥Ñ¡¼¥º¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¨¤ëÆü¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÄ«¤«¤éÂç¶½Ê³¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤Ï¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë¤ß¤Æ¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÞ¤°¤ó¤Ç¤ë?¡×¡Ö¥ª¥¿¥¯¤Ï¤ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£