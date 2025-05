GANG PARADEが、本日5月25日に新曲「アンビバレント」を配信リリースした。

本楽曲は、6月18日にリリース予定のメジャー3rdアルバム『GANG RISE』収録曲からの先行配信楽曲で、RED in BLUEが楽曲提供。メンバーの田口悟が作詞、作曲、編曲、ボーカルディレクションを手がけ、バンド演奏からコーラスまで、RED in BLUEメンバー全員が演奏に参加した。RED in BLUEサウンドとGANG PARADEの歌声が掛け合わさり、唯一無二の奇跡的な熱量が込められたハードロックチューンに仕上がったという。

また、GANG PARADEは同アルバムを提げた全国ツアー『GANG RISE TOUR』を開催中だ。

・RED in BLUE コメント

まぎれもなくGANG PARADEで、まぎれもなくRED in BLUEな一曲です。ギラギラと個性あふれるメンバーに負けないよう、食い破るつもりでRED in BLUEもレコーディングに臨みました。楽器隊、レコーディングスタジオ、ミックスエンジニア、マスタリングエンジニア、そして歌唱GANG PARADEと、思い描ける限り最強の布陣でこの一曲を作り上げられたことは僕にとってバンドにとって誇りです。余談ですがミックスエンジニアさんに「こういうヤバイ提供陣の中でやらせてもらうんです」と相談したところ「ああ、それは勝たなアカンやつやね。やりましょう」と奮い立たざるを得ない一言をいただきました。そんな一幕もあり、より気合の入ったサウンドになっております。ギラギラメラメラと輝くGANG PARADEとのギャングな化学反応をお楽しみください!田口 悟(RED in BLUE)

(文=リアルサウンド編集部)