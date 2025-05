昨シーズンまでリヴァプールの指揮官を務めたユルゲン・クロップ氏は今シーズン限りで退団が決まっているトレント・アレクサンダー・アーノルドへのブーイングについて言及した。



6歳の頃からリヴァプールのアカデミーに所属し、今ではクラブを象徴する選手に成長した同選手の退団は大きな話題となり、第36節のアーセナル戦ではアンフィールドでホームサポーターから大ブーイングを浴びた。





Boos ring around Anfield as Trent Alexander Arnold's name is announced. A sad ending to a marvellous Liverpool career. pic.twitter.com/hDIIZgZiFf