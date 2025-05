バイエルン女子でプレイするなでしこジャパンのMF谷川萌々子(20)が決めたゴールが話題を呼んでいる。



バイエルン女子は7人制の女子サッカートーナメント『World Sevens Football』に参加していたが、準決勝のPSG戦での谷川のゴールが話題に。これまでも注目を集めるスーパーゴールを残してきたなでしこの若き逸材は2-0でリードする21分にスーパープレイを披露。





Control, nutmeg and finish! Tanikawa's goal that puts Bayern 3-0 up against PSG has all that and more!



May 23

