¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡×¿Íµ¤À¼Í¥¤¬à¿ÆÍ§á¤ÈÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤´µ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¿À¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¡Ö¹¬¤»¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡À¼Í¥¤ÎÎë¸¶´õ¼Â(µÜºê¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¿ÆÍ§á¤È¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤Ã¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö!¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡×(NHK)¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLiella!¡×¤ÎÃç´Ö¡¢Liyuu¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö´ò¤·¤¯¤Æ¤ë¤ó¤ë¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤¿ÄÌ¤ê¡¢¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤´µ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÄÁ¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¿À¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö!¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡×¤Ç¤Ï¡¢Îë¸¶¤¬ºù¾®Ï©¤¤Ê»Ò¡¢Liyuu¤¬Åâ²Ä²Ä¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£