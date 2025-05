韓国の10人組ボーイズグループ・xikersが、日本での2ndシングル「Up All Night」を7月16日に発売することを発表した。デビューから世界規模で成長を続けるxikers。K-POP第5世代を牽引する“スーパールーキー”として注目を集めるなか、日本での2ndシングルのリリースが決定。「Up All Night」は、1980年代のエレクトロサウンドを現代風にリバイバルさせたコンセプトで、シンセサイザーとグルーヴ感あふれるビートが融合。タイトル曲に加え、「100%」「Period」の3曲を収録し、エネルギッシュな作品となっている。

初回盤(CD+フォトブック40P)、通常盤A(CDのみ)、通常盤B(CDのみ)の3形態で発売。各盤にはメンバー別のセルカトレカ(ランダム封入)が付属し、さらに各CDショップでの先着購入者には限定特典も用意される。UNIVERSAL MUSIC STORE、TOWER RECORDS、HMV、Amazon、楽天ブックスなどでは、それぞれ異なる特典が付与される予定だ。昨年には初のワールドツアーを成功させ、今年4月には5thのミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : SPUR』をリリース。現在もワールドツアー『xikers 2025 WORLD TOUR [Road to XY : Enter the Gate]』を開催中と、ワールドワイドな活動を続けている。