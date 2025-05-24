[5.24 ラ・リーガ第38節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※23:15開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 14 オーレリアン・チュアメニ

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 20 フラン・ガルシア

DF 35 ラウール・アセンシオ

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 19 ダニ・セバージョス

FW 9 キリアン・ムバッペ

FW 15 アルダ・ギュレル

FW 21 ブラヒム・ディアス

控え

GK 1 ティボー・クルトワ

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 29 Y. Lekhedim

DF 31 ハコボ・ラモン

MF 36 Chema Andrés

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 30 ゴンサロ・ガルシア

監督

カルロ・アンチェロッティ

[ソシエダ]

先発

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 19 ジョン・アランブル

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 31 ジョン・マルティン

MF 14 久保建英

MF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

MF 28 パブロ・マリン

FW 24 ルカ・スチッチ

FW 40 アルカイツ・マリエスクレーナ

控え

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 アルバロ・オドリオソラ

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 12 ハビ・ロペス

DF 18 アマリ・トラオレ

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 8 アルセン・ザハリャン

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 23 ブライス・メンデス

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 10 ミケル・オヤルサバル

監督

イマノル・アルグアシル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります