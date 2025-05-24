R・マドリーvsソシエダ スタメン発表
[5.24 ラ・リーガ第38節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※23:15開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 15 アルダ・ギュレル
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 1 ティボー・クルトワ
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 29 Y. Lekhedim
DF 31 ハコボ・ラモン
MF 36 Chema Andrés
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 30 ゴンサロ・ガルシア
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ソシエダ]
先発
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 19 ジョン・アランブル
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 14 久保建英
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 28 パブロ・マリン
FW 24 ルカ・スチッチ
FW 40 アルカイツ・マリエスクレーナ
控え
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 18 アマリ・トラオレ
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 8 アルセン・ザハリャン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 23 ブライス・メンデス
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
監督
イマノル・アルグアシル
※23:15開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 15 アルダ・ギュレル
控え
GK 1 ティボー・クルトワ
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 29 Y. Lekhedim
DF 31 ハコボ・ラモン
MF 36 Chema Andrés
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 30 ゴンサロ・ガルシア
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ソシエダ]
先発
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 19 ジョン・アランブル
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 14 久保建英
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 28 パブロ・マリン
FW 24 ルカ・スチッチ
FW 40 アルカイツ・マリエスクレーナ
控え
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 18 アマリ・トラオレ
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 8 アルセン・ザハリャン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 23 ブライス・メンデス
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります