【ROSIER by Her lip to】2ブランド合同のポップアップストアを開催中!

heart relationが展開する、ビューティーブランド「Her lip to BEAUTY」と、ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」では、ルミネ新宿 ルミネ2にて、期間限定の合同ポップアップストアを、2025年5月22日(木)から6月1日(日)まで開催いたしております。先行発売のアイテムや、数量限定アイテムも登場しているので、ファンは必見です!

ルミネ新宿でポップアップストアを開催

小嶋陽菜さんが手掛ける2つのブランドが、2年振りとなる合同ポップアップストアを開催中です。各ブランドの新作アイテムや、定番人気のアイテムがそろうイベントなので、ブランドのファンは必見!

5月14日(水)から開催されていた「Her lip to」のポップアップストアに引き続き、同じ場所で開催されます。

PEACH JOHNで大人気の「フルッティコレクション」から、心躍る第2弾が登場!

【Her lip to BEAUTY】見どころをご紹介

Eau de Parfum - Essence Size -

価格:各4,200円(税込)

昨年に発売され、大好評を博しているオードパルファムが、携帯に便利な9mlサイズで登場。

香り:FULL OF LOVE/EARLY MORNING/ROSE BLANCHE

Diamond Quilted Tote Bag - Perfume Oil SET -

価格:11,000円(税込)

淡いピンクカラーがかわいい上品なトートバッグと、お好みのパフュームオイルをセットにした限定アイテムも必見。

※1会計につき3点まで

※数量限定

Diamond Quilted Cosmetic Pouch - MIRACLE SUN BALM DUO SET/GLOW SUNSCREEN SERUM SET -

価格:各6,960円(税込)

淡いピンクカラーのポーチに、人気のサンバームか美容セラムのどちらかをセットした限定アイテムです。

※1会計につき3点まで

※数量限定

【ROSIER by Her lip to】見どころをチェック

Magnolia Tulle Lace Bra Set -french blue-

価格:12,000円(税込)

大人気のブラセットに、新色・フレンチブルーが登場。ポップアップストアで先行発売が開始されました。ブラとショーツは、自分の体形に合わせてサイズがえらべます。

サイズ(ブラ):B70/B75/C65/C70/C75/D65/D70/D75/E65/E70/E75/F65/F70/F75

サイズ(ショーツ):S/M/L

ポップアップストアまで足を運んでみて

ルミネ新宿で開催されている、小嶋陽菜さんが手掛ける2つの人気ブランドによる、合同ポップアップストアをご紹介しました。

「Her lip to BEAUTY」からは、限定サイズのオードパルファムや、バッグやポーチとのセットアイテムが登場しています。

「ROSIER by Her lip to」からは、人気のブラセットから新色・フレンチブルーが先行発売中です。ぜひこの機会に、会場まで足を運んでみてください。