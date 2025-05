ヒップホップフェスティバル「POP YOURS」が、10月18日(土)に大阪城ホールで初開催されることが発表された。「POP YOURS」は2022年より千葉・幕張メッセでスタートし、年々注目度を増しているヒップホップフェスティバル。今年もチケットは即完売。関東圏外からの来場者も増加する中で、待望の関西初開催が実現する。5月24日に行われた「POP YOURS 2025」のDAY 1終了直後に開催発表ムービーが現地とYouTube生配信上でサプライズ公開された。

「POP YOURS OSAKA」のラインナップとチケット情報などは近日発表予定。「POP YOURS 2025」は5月25日にDAY 2が行われ、YouTubeでも生配信が行われる予定。<ライブ情報>POP YOURS OSAKA 20252025年10月18日(土)大阪城ホール (〒540-0002 大阪市中央区大阪城3番1号)詳細は後日発表主催:株式会社スペースシャワーネットワークArt Direction: Kei SakawakiKey Visual Design: Kei Sakawaki, Hiroaki HidakaCG Artist: Kazusa