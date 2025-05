◆「なんで私が神説教」西畑塁役・林裕太って?

【モデルプレス=2025/05/24】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく【注目の人物】シリーズ。今回は、日本テレビ系土曜ドラマ「なんで私が神説教」(毎週土曜よる9時〜)で西畑塁を演じた俳優・林裕太(はやし・ゆうた/24)にフィーチャーする。「なんで私が神説教」は、なんとなく高校教師になった主人公・麗美静(広瀬アリス)が問題児揃いの生徒たちに対してしたくもない“説教”をしなければならない状況に追い込まれ、悪戦苦闘するさまを描いた新たな学校エンターテインメント。林は静が担任を務める2年10組の生徒・西畑塁を演じ、存在感を放っている。

2019年に俳優としての活動を開始した林は、2021年に映画「草の響き」で映画初出演、2022年には映画「間借り屋の恋」で初主演を果たした。その後もドラマ、映画、CM、MVなど多岐に渡って活躍し北村匠海が主演を務める10月24日公開の映画「愚か者の身分」ではオーディションで北村の相棒役に抜擢。闇ビジネスから抜け出せなくなった3人の若者たちの運命・友との絆が描かれる同作で、北村・綾野剛とともに魂の競演を魅せる。― 「なんで私が神説教」で演じられた西畑塁は、野球部を離れた未練や勉強への葛藤を抱えている役どころでしたが、役作りで難しかったこと、苦労したことを教えてください。林:明るくてムードメーカー的な立ち位置にいる塁は「人に未練や葛藤を話すときどんな態度でいるのか」というのを悩みました。考えているうちに塁の人を気遣う優しい一面が見えてきて、役に深みを持てるようになりました。― 今作は、主演の広瀬アリスさんをはじめとした豪華俳優の方々が出演されていますが、撮影中に話したことや印象に残っている出来事を教えてください。林:撮影終わりに広瀬さんがちょっとしたボケをしたとき、生徒役のみんなが一斉に同じツッコミをして笑いに包まれたときがありました。撮影を重ねて先生と生徒の距離が縮まったことを感じられて嬉しかったです。― 2年10組のメンバーには次世代を担う若手俳優の方々が集結されていますが、教室内での雰囲気はいかがですか?林:和気あいあいとしています!時間があるとみんなで軽いゲームをすることもあります。― 一緒にお芝居をして刺激を受けたクラスメイトの方はいますか?林:七海海斗役の水沢林太郎くんです。最初から積極的にお互いの役のイメージを共有してくれたので、お芝居のことを話しやすい関係を築けました。それが凄く有り難かったですし、見習うべき姿勢だと思います。― 「愚か者の身分」では、北村匠海さん&綾野剛さんに並ぶメインキャストとしてオーディションで抜擢されました。出演決定を聞いたときのお気持ちはいかがでしたか?林:受かった報告を聞いたとき、なぜか家電量販店にいたのですが、嬉しすぎて目的を忘れてすぐ帰りました。今もお店に何をしに行ったのか覚えていません。― 現場で北村さん・綾野さんとはどのようなお話をされましたか?印象に残っている現場でのエピソード、日本エンタメ界の第一線で輝くお二人の芝居を間近で受けて感じたことなどを教えてください。林:北村さんとはいろいろな話をしたり、同じスマホゲームを黙々とやったりと楽しい時間を一緒に過ごしました。現場での北村さんとの関係性が良い方向でお芝居に影響していたと思います。北村さんは撮影中、いつも僕から何か引き出そうとしてくださって、僕はのびのびとお芝居することができました。綾野さんとはあまり現場が被らなかったのですが、お会いする度に「林くんは大丈夫」と肩を叩いてくださいました。それだけで心が穏やかになり、自信を分けてもらえた気持ちになりました。Q1.デビューのきっかけは?同じ事務所の俳優が大学の同級生で養成所を紹介してもらいました。そこから有難いことに事務所に所属することができました。Q2.好きな食べ物/嫌いな食べ物チョコレート/ありません!Q3.(恋愛対象の)好きなタイプゆっくりと話す方Q4.好きな言葉(座右の銘)愛は観測可能な力Q5.これだけは他の人に負けない!いかに甘いものが好きか、です。Q6.自分にキャッチコピーをつけるとしたら?その理由は?不器用で正直!そのまんまです!Q7.スタイルキープ(もしくは体作り or 健康維持)のためにやっていること食べることが好きなのでその分走ったり筋トレしたりしています。Q8.最近ハマっていることは?クロワッサンが美味しいパン屋に並ぶことQ9.最近した初体験フィルムで映像作品を撮ったことです。緊張しました。Q10.今、一番会いたい人(もしくは憧れ or 尊敬している人)トラヴィス・スコットのライブのチケットが買えたのでその日が待ち遠しいです。Q11.今、最も情熱を注いでいること上腕三頭筋を育てることQ12.今、悩んでいることアイスを食べ過ぎてしまうことQ13.悲しみを乗り越えた方法(or 怒りを乗り越えた方法)家族や友人に話しにくい悩みが自分の中で解消されずにいたとき、 仕事で出会った人に会話の流れで打ち明けると、その人はとても親身に相談に乗ってくれて凄く気持ちが楽になりました。そのとき、近い間柄の人でなくても寄り添ってくれる人はいるんだと感じました。人のことを頼ってもいいんだと思えるようになると、嫌なことは手放せるようになるし、人のことをもっと好きになれるような気がします。Q14.今の夢(もしくは今後の目標 or 今後チャレンジしたいこと)世界中の人に観てもらえるような作品に出ることです。Q15.夢を叶える秘訣思い続けることだと思います。(modelpress編集部)2000年11月2日生まれ。東京都出身。「草の響き」(斎藤久志監督)で映画初出演を果たし注目を集めたのち、「間借り屋の恋」(22年/増田嵩虎監督)で映画単独初主演に抜擢、翌年「ロストサマー」(麻美監督)でも主演を飾る。ドラマ「なんで私が神説教」(日本テレビ)が放送中のほか、映画「愚か者の身分」(永田琴監督)の公開が控えている。【Not Sponsored 記事】