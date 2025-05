【マイメロディ×ululis】うねりケアのシリーズに、いちごミルクティーの香りが限定登場♡

美容水に焦点を当てたMIZUシャンプー「ululis(ウルリス)」では、サンリオの人気キャラクター・マイメロディとコラボをした数量限定アイテムを、2025年5月29日(木)より、全国のドラッグストアおよびバラエティショップなどにて数量限定で販売いたします。ピンクを基調にした、マイメロディをイメージしたかわいい限定アイテムが登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

マイメロディとのコラボアイテムが限定登場

サンリオの人気キャラクター・マイメロディとコラボをした、限定デザインボトルが発売されます。

ピンクを基調にしたパッケージが印象的で、マイメロディをイメージした、甘くキュートな”いちごミルクティー”の香りがポイント。

ululisが展開している、うねりをケアしてくれる「ウルリス ピクミー」シリーズから登場します。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

マイメロディとのコラボアイテムの詳細

ウルリス マイメロディ ピンクミー コントロール ペアセット

価格:3,080円(税込)

容量:シャンプー 340ml/トリートメント 335g/トラベルキット(10ml/8g/10g/3ml)

ウルリス マイメロディ ピンクミー コントロール ヘアオイル

価格:100ml・1,540円(税込)

人気キャラクター・マイメロディのキュートなパッケージが魅力的な、ペアセットとヘアオイルが登場。

ululisの「うねりコントロール美容」で、うるサラ髪へと仕上げてくれます。マイメロディをイメージした、キュートな”いちごミルクティー”の限定フレグランスで登場。

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655609

【マイメロディ】数量限定コラボアイテムを試してみて

サンリオの人気キャラクター・マイメロディとコラボをした、ululisの数量限定アイテムをご紹介しました。

ピンクを基調にしたキュートなパッケージと、甘くかわいい”いちごミルクティー”のフレグランスがポイント。ブランドで人気のうねりケアのシリーズ「ウルリス ピクミー」から登場します。

ぜひこの機会に、かわいすぎるコラボヘアケアアイテムを試してみてください。