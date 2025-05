人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の新情報が発表された。スマートフォン向けゲームで6月下旬に新育成シナリオ「無人島へようこそ -DESIGN YOUR ISLAND-」が追加され、詳細は後日発表される。本日24日にさいたまスーパーアリーナ(埼玉県)で開催された「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」春公演 DAY1の中で発表されたもので、イベント開催を記念して「★3/SSR確定The New Frontierライブガチャ DAY1」を開催。

『BoC’z we\n』の「NEW ERA」コラボアパレル第2弾の発売も決定し、アルペン公式オンラインストアにて予約を開始。AM×i/OK→U/CΛ2の各チームのボウシやアパレルグッズが登場する。そのほかフィギュアも発売されることが決定。クレーネルから「マヤノトップガン ろっきん☆MewMeow Ver. スケールフィギュア」、ファット・カンパニーから「グランアレグリア スケールフィギュア」、グッドスマイルカンパニーから「アーモンドアイ スケールフィギュア」が発売される。『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開された。2025年4月よりテレビアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』が放送中。