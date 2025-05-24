『ウマ娘』ライブ6th春公演DAY1 アーモンドアイたち初出演者が熱唱！オグリキャップはTVアニメ主題歌3曲も【セットリストあり】
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のライブイベント「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」春公演 DAY1が24日、さいたまスーパーアリーナ（埼玉県）で開催された。
【写真】人気衰えない！アリーナ満員 声優たち熱唱の『ウマ娘』ライブ
DAY1の出演者は高柳知葉（オグリキャップ役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、福原綾香（シーキングザパール役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、天海由梨奈（ミスターシービー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、羊宮妃那（デアリングタクト役）、西連寺亜希（フリオーソ役）、塚田悠衣（トランセンド役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、指出毬亜（ノースフライト役）、東山奈央（メジロラモーヌ役）。
夏吉ゆうこ（シュヴァルグラン役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、伊藤彩沙（ヴィブロス役）、宮下早紀（スティルインラブ役）、稲垣好（コパノリッキー役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）。実況は明坂聡美（実況役）、シークレットゲストとして瀬戸桃子（ベルノライト役）が登場した。
ナンバリングイベント初出演者は10人以上で、2曲目「GIRLS‘ LEGEND U」では多くの初出演者が熱唱。その後、3〜7曲目はダートウマ娘たちが続けて歌唱して、会場を盛り上げた。
現在、オグリキャップを主人公としたテレビアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』が放送中。17〜19曲目はアニメのOP主題歌「超える」（[Alexandros]Cover ※TVサイズ）、ED主題歌「∞」、挿入歌「BRIGHTEST HEART」をポニーテール姿の高柳が歌唱し、会場はオグリキャップ色に。すると、オグリキャップの相棒・ベルノライト役の瀬戸も途中で応援に駆け付け、ともに歌い上げて会場を驚かせた。
■セットリスト
M-01. STARTING FORCE
ウマ娘
M-02. GIRLS‘ LEGEND U
羊宮妃那（デアリングタクト役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）
M-03. 立ち位置ゼロ番！順位は一番！
大和田仁美（スマートファルコン役）、稲垣好（コパノリッキー役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）
M-04. ピヨっピヨにしてやんよッ！
亜咲花（エスポワールシチー役）
M-05. ZOKZOK
塚田悠衣（トランセンド役）
M-06. Dear My Dream
西連寺亜希（フリオーソ役）
M-07. 爆熱マイソウル
大和田仁美（スマートファルコン役）、西連寺亜希（フリオーソ役）、塚田悠衣（トランセンド役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、稲垣好（コパノリッキー役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）
M-08. SHAKEROCK
星谷美緒（マヤノトップガン役）、福原綾香（シーキングザパール役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）
M-09. Hat on your Head！
天海由梨奈（ミスターシービー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、夏吉ゆうこ（シュヴァルグラン役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）
M-10. BoC-izm
下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、指出毬亜（ノースフライト役）、夏吉ゆうこ（シュヴァルグラン役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、伊藤彩沙（ヴィブロス役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）
M-11. Gaze on Me!
星谷美緒（マヤノトップガン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、天海由梨奈（ミスターシービー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、西連寺亜希（フリオーソ役）、宮下早紀（スティルインラブ役）、稲垣好（コパノリッキー役）
M-12. L'Arc de gloire
福原綾香（シーキングザパール役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、塚田悠衣（トランセンド役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）
M-13. Love Will Come Through
東山奈央（メジロラモーヌ役）
M-14. 愛舞い、喰らい。
宮下早紀（スティルインラブ役）
M-15. LADY G DONNA
芹澤優（ジェンティルドンナ役）
M-16. Ms. VICTORIA
羊宮妃那（デアリングタクト役）、石原夏織（アーモンドアイ役）
M-17. 超える [Alexandros]Cover ※TV サイズ
高柳知葉（オグリキャップ役）
M-18. BRIGHTEST HEART
高柳知葉（オグリキャップ役）、瀬戸桃子（ベルノライト役）
M-19. ∞
高柳知葉（オグリキャップ役）、瀬戸桃子（ベルノライト役）
M-20. BLOW my GALE
星谷美緒（マヤノトップガン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、天海由梨奈（ミスターシービー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、東山奈央（メジロラモーヌ役）、夏吉ゆうこ（シュヴァルグラン役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、伊藤彩沙（ヴィブロス役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）
M-21. 本能スピード
福原綾香（シーキングザパール役）、指出毬亜（ノースフライト役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）
M-22. 彩 Phantasia
羊宮妃那（デアリングタクト役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）
M-23. 黎明に咲く華
指出毬亜（ノースフライト役）、東山奈央（メジロラモーヌ役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、伊藤彩沙（ヴィブロス役）、宮下早紀（スティルインラブ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）
M-24. Legend-Changer
ウマ娘
〜アンコール〜
M-25. Shake The World!!
ウマ娘
M-26. うまぴょい伝説
ウマ娘
（C） Cygames, Inc.
【写真】人気衰えない！アリーナ満員 声優たち熱唱の『ウマ娘』ライブ
DAY1の出演者は高柳知葉（オグリキャップ役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、福原綾香（シーキングザパール役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、天海由梨奈（ミスターシービー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、羊宮妃那（デアリングタクト役）、西連寺亜希（フリオーソ役）、塚田悠衣（トランセンド役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、指出毬亜（ノースフライト役）、東山奈央（メジロラモーヌ役）。
ナンバリングイベント初出演者は10人以上で、2曲目「GIRLS‘ LEGEND U」では多くの初出演者が熱唱。その後、3〜7曲目はダートウマ娘たちが続けて歌唱して、会場を盛り上げた。
現在、オグリキャップを主人公としたテレビアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』が放送中。17〜19曲目はアニメのOP主題歌「超える」（[Alexandros]Cover ※TVサイズ）、ED主題歌「∞」、挿入歌「BRIGHTEST HEART」をポニーテール姿の高柳が歌唱し、会場はオグリキャップ色に。すると、オグリキャップの相棒・ベルノライト役の瀬戸も途中で応援に駆け付け、ともに歌い上げて会場を驚かせた。
■セットリスト
M-01. STARTING FORCE
ウマ娘
M-02. GIRLS‘ LEGEND U
羊宮妃那（デアリングタクト役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）
M-03. 立ち位置ゼロ番！順位は一番！
大和田仁美（スマートファルコン役）、稲垣好（コパノリッキー役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）
M-04. ピヨっピヨにしてやんよッ！
亜咲花（エスポワールシチー役）
M-05. ZOKZOK
塚田悠衣（トランセンド役）
M-06. Dear My Dream
西連寺亜希（フリオーソ役）
M-07. 爆熱マイソウル
大和田仁美（スマートファルコン役）、西連寺亜希（フリオーソ役）、塚田悠衣（トランセンド役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、稲垣好（コパノリッキー役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）
M-08. SHAKEROCK
星谷美緒（マヤノトップガン役）、福原綾香（シーキングザパール役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）
M-09. Hat on your Head！
天海由梨奈（ミスターシービー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、夏吉ゆうこ（シュヴァルグラン役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）
M-10. BoC-izm
下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、指出毬亜（ノースフライト役）、夏吉ゆうこ（シュヴァルグラン役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、伊藤彩沙（ヴィブロス役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）
M-11. Gaze on Me!
星谷美緒（マヤノトップガン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、天海由梨奈（ミスターシービー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、西連寺亜希（フリオーソ役）、宮下早紀（スティルインラブ役）、稲垣好（コパノリッキー役）
M-12. L'Arc de gloire
福原綾香（シーキングザパール役）、大和田仁美（スマートファルコン役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、塚田悠衣（トランセンド役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）
M-13. Love Will Come Through
東山奈央（メジロラモーヌ役）
M-14. 愛舞い、喰らい。
宮下早紀（スティルインラブ役）
M-15. LADY G DONNA
芹澤優（ジェンティルドンナ役）
M-16. Ms. VICTORIA
羊宮妃那（デアリングタクト役）、石原夏織（アーモンドアイ役）
M-17. 超える [Alexandros]Cover ※TV サイズ
高柳知葉（オグリキャップ役）
M-18. BRIGHTEST HEART
高柳知葉（オグリキャップ役）、瀬戸桃子（ベルノライト役）
M-19. ∞
高柳知葉（オグリキャップ役）、瀬戸桃子（ベルノライト役）
M-20. BLOW my GALE
星谷美緒（マヤノトップガン役）、新田ひより（マチカネフクキタル役）、天海由梨奈（ミスターシービー役）、遠野ひかる（マチカネタンホイザ役）、東山奈央（メジロラモーヌ役）、夏吉ゆうこ（シュヴァルグラン役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、伊藤彩沙（ヴィブロス役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）
M-21. 本能スピード
福原綾香（シーキングザパール役）、指出毬亜（ノースフライト役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）
M-22. 彩 Phantasia
羊宮妃那（デアリングタクト役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）
M-23. 黎明に咲く華
指出毬亜（ノースフライト役）、東山奈央（メジロラモーヌ役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、伊藤彩沙（ヴィブロス役）、宮下早紀（スティルインラブ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）
M-24. Legend-Changer
ウマ娘
〜アンコール〜
M-25. Shake The World!!
ウマ娘
M-26. うまぴょい伝説
ウマ娘
（C） Cygames, Inc.