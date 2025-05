人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のライブイベント「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」春公演 DAY1が24日、さいたまスーパーアリーナ(埼玉県)で開催された。DAY1の出演者は高柳知葉(オグリキャップ役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、福原綾香(シーキングザパール役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、羊宮妃那(デアリングタクト役)、西連寺亜希(フリオーソ役)、塚田悠衣(トランセンド役)、亜咲花(エスポワールシチー役)、指出毬亜(ノースフライト役)、東山奈央(メジロラモーヌ役)。

夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、伊藤彩沙(ヴィブロス役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、稲垣好(コパノリッキー役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、芹澤優(ジェンティルドンナ役)、紫月杏朱彩(ブラストワンピース役)、石原夏織(アーモンドアイ役)、中島由貴(ラッキーライラック役)、夏目妃菜(グランアレグリア役)、久保田未夢(ラヴズオンリーユー役)、真名瀬日和(クロノジェネシス役)、小田杏樹(カレンブーケドール役)。実況は明坂聡美(実況役)、シークレットゲストとして瀬戸桃子(ベルノライト役)が登場した。ナンバリングイベント初出演者は10人以上で、2曲目「GIRLS‘ LEGEND U」では多くの初出演者が熱唱。その後、3〜7曲目はダートウマ娘たちが続けて歌唱して、会場を盛り上げた。現在、オグリキャップを主人公としたテレビアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』が放送中。17〜19曲目はアニメのOP主題歌「超える」([Alexandros]Cover ※TVサイズ)、ED主題歌「∞」、挿入歌「BRIGHTEST HEART」をポニーテール姿の高柳が歌唱し、会場はオグリキャップ色に。すると、オグリキャップの相棒・ベルノライト役の瀬戸も途中で応援に駆け付け、ともに歌い上げて会場を驚かせた。■セットリストM-01. STARTING FORCEウマ娘M-02. GIRLS‘ LEGEND U羊宮妃那(デアリングタクト役)、紫月杏朱彩(ブラストワンピース役)、石原夏織(アーモンドアイ役)、中島由貴(ラッキーライラック役)、夏目妃菜(グランアレグリア役)、久保田未夢(ラヴズオンリーユー役)、真名瀬日和(クロノジェネシス役)、小田杏樹(カレンブーケドール役)M-03. 立ち位置ゼロ番!順位は一番!大和田仁美(スマートファルコン役)、稲垣好(コパノリッキー役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)M-04. ピヨっピヨにしてやんよッ!亜咲花(エスポワールシチー役)M-05. ZOKZOK塚田悠衣(トランセンド役)M-06. Dear My Dream西連寺亜希(フリオーソ役)M-07. 爆熱マイソウル大和田仁美(スマートファルコン役)、西連寺亜希(フリオーソ役)、塚田悠衣(トランセンド役)、亜咲花(エスポワールシチー役)、稲垣好(コパノリッキー役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)M-08. SHAKEROCK星谷美緒(マヤノトップガン役)、福原綾香(シーキングザパール役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)M-09. Hat on your Head!天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)M-10. BoC-izm下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、指出毬亜(ノースフライト役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、伊藤彩沙(ヴィブロス役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、久保田未夢(ラヴズオンリーユー役)M-11. Gaze on Me!星谷美緒(マヤノトップガン役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、西連寺亜希(フリオーソ役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、稲垣好(コパノリッキー役)M-12. L'Arc de gloire福原綾香(シーキングザパール役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、塚田悠衣(トランセンド役)、亜咲花(エスポワールシチー役)、紫月杏朱彩(ブラストワンピース役)、真名瀬日和(クロノジェネシス役)M-13. Love Will Come Through東山奈央(メジロラモーヌ役)M-14. 愛舞い、喰らい。宮下早紀(スティルインラブ役)M-15. LADY G DONNA芹澤優(ジェンティルドンナ役)M-16. Ms. VICTORIA羊宮妃那(デアリングタクト役)、石原夏織(アーモンドアイ役)M-17. 超える [Alexandros]Cover ※TV サイズ高柳知葉(オグリキャップ役)M-18. BRIGHTEST HEART高柳知葉(オグリキャップ役)、瀬戸桃子(ベルノライト役)M-19. ∞高柳知葉(オグリキャップ役)、瀬戸桃子(ベルノライト役)M-20. BLOW my GALE星谷美緒(マヤノトップガン役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、東山奈央(メジロラモーヌ役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、伊藤彩沙(ヴィブロス役)、芹澤優(ジェンティルドンナ役)、紫月杏朱彩(ブラストワンピース役)、中島由貴(ラッキーライラック役)、小田杏樹(カレンブーケドール役)M-21. 本能スピード福原綾香(シーキングザパール役)、指出毬亜(ノースフライト役)、夏目妃菜(グランアレグリア役)M-22. 彩 Phantasia羊宮妃那(デアリングタクト役)、石原夏織(アーモンドアイ役)、中島由貴(ラッキーライラック役)、夏目妃菜(グランアレグリア役)、久保田未夢(ラヴズオンリーユー役)、真名瀬日和(クロノジェネシス役)、小田杏樹(カレンブーケドール役)M-23. 黎明に咲く華指出毬亜(ノースフライト役)、東山奈央(メジロラモーヌ役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、伊藤彩沙(ヴィブロス役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、芹澤優(ジェンティルドンナ役)M-24. Legend-Changerウマ娘〜アンコール〜M-25. Shake The World!!ウマ娘M-26. うまぴょい伝説ウマ娘(C) Cygames, Inc.