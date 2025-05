EXILE ATSUSHI、病気療養＆活動休止から完全復活した843日ぶりのステージが映像化

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■豪華盤には、ライブ復活の裏側に密着したドキュメント映像も収録!

EXILE ATSUSHIがライブBlu-ray&DVD『EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2025 “Heart to Heart” ~復活祭~』を7月30日にリリースする。

ATSUSHIの完全復活を待ち望んでいた2万人のオーディエンスが会場を埋め尽くした、4月12日の埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演が早くも映像化決定。

ライブのスタートを飾った「Heart to Heart」、ダンサーとバンドサウンドに彩られたグルーヴィーな展開の「MAKE A MIRACLE」、ムーンウォークを披露した最新曲「Love Thang」をはじめ、EXILE第二章の人気曲「響~HIBIKI~」や「糸」「愛燦燦」といったカバー曲など、その繊細かつ情感豊かな歌声で観客一人ひとりを魅了したステージの模様が余すことなく収録される。

シークレットゲストとして登場したAIとのコラボレーションや、アンコールでのピアノの弾き語りから、「ありのままの君が愛おしいよ」というストレートな愛のメッセージが会場全体に響き渡った「Just The Way You Are」まで、ATSUSHIのステージからの歌声を待ち望んでいた観客と交わされる優しさと感動に溢れた見どころ満載の一作となっている。

初回仕様としてライブフォトブック(52ページ予定)をスペシャルボックスに同梱した豪華盤には、843日ぶりのライブ復活の裏側に密着したドキュメント映像を収録。体調不良による活動休止期間のなかで、「失うものは何もない」という境地に至り、アーティスト人生を賭けて挑んだ復活ステージの舞台裏にカメラが完全密着した。

リリース情報

2025.07.30 ON SALE

Blu-ray&DVD『EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2025 “Heart to Heart” ~復活祭~』

EXILE ATSUSHI OFFICIAL SITE

https://m.ex-m.jp/artist/index/6