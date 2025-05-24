¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡G2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÛÃæÌî¼¡Ïº¡¡¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·ÄºÅÀÁÀ¤¦¡Öº£¤Î¥Ú¥é¤Ê¤éÀï¤¨¤ë´¶¤¸¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¡ÖG2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÁG1¡¦G2Í¥½Ð¼Ô¥Ð¥È¥ë¡Á¡×¤Ï5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢25Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï10R¤Ï¥«¥É4¥³¡¼¥¹¤«¤éÅª³Î¤Ëº¹¤·¤Æ1¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿ÃÏ¸µ¡¦Åìµþ»ÙÉô¤ÎÃæÌî¼¡Ïº¡Ê43¡Ë¤¬Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÏÂÅç¤Ï2009Ç¯3·î2Æü¤Î54¼þÇ¯µÇ°¡¢11Ç¯4·î12Æü¤Î57¼þÇ¯µÇ°¤È2²ó¤ÎG1V¤ò´Þ¤àÄÌ»»5V¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö²¿Ç¯¤«Á°¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂÅç¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ïº£Àá¤ÎÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥Ú¥é¤ÎÊý¸þÀ¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È6¡¢4Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£Àá¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Æ¤¤¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¥Ú¥é¤Ê¤éÀï¤¨¤ë´¶¤¸¡×¤ÈÄ´À°¤ËÀµ²ò¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤Á¤êÍ¥½Ð¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ï22Ç¯7·î29Æü°ÊÍè¤ÎÊ¿ÏÂÅç6V¡ÊÄÌ»»¤Ç¤Ï3·î9Æü¤ÎµÜÅç°ÊÍèº£Ç¯3²óÌÜ¡õÄÌ»»54²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡Ë¤Ë¸þ¤±¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤º´èÄ¥¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢3¹æÄú¤ÎÍ¥¾¡Àï¤â¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊ¿ÏÂÅç¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤À¡£