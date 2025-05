アストン・ヴィラの守護神は今季限りで同クラブ退団の可能性が高まっている。



『TBR Football』のグレアム・ベイリー氏によると、アストン・ヴィラに所属するアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスはサウジアラビアのクラブと今夏の移籍に関して会談を行ったという。



アーセナルの下部組織出身であるE・マルティネスは2012年7月に同クラブのトップチームに昇格するも定位置は掴めずその後はシェフィールド・ウェンズデイやウルブズ、ヘタフェ、レディングなど複数クラブをレンタル移籍することに。しかし2020年9月にアストン・ヴィラへ完全移籍を果たすと新天地では加入直後から主力として活躍しており、今季もプレミアリーグ36試合に出場するなど同クラブの絶対的な守護神に。2022年に開催されたカタールW杯ではアルゼンチン代表を優勝に導く活躍を見せるなど今や世界トップレベルのGKへと成長している。





Emiliano Martinez makes incredible saves.



