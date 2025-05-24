¤Ä¤¤¤Ë3D¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿VTuber¤À¤¬¡¢¤ªÈäÏªÌÜÄ¾Á°¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤Ê¤ó¤«¤ª¤«¤·¤¤¡¿¤¢¤¤é¤«¤ËÇ¯Îð¤òº¾¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸VTuber 1¢
¡Ø¤¢¤¤é¤«¤ËÇ¯Îð¤òº¾¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸VTuber¡Ù¡Ê¤Ê¤Þ¤º/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡Ø¤¢¤¤é¤«¤ËÇ¯Îð¤òº¾¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸VTuber¡Ê1¡¢2´¬¡Ë¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎVTuber¡Ê²Í¶õ¡Ë¡ÖÀ±¶õ¥Ð¥¢¥É¡×¤ÏË¨¤¨À¼¡õ¸«¤¿ÌÜ½÷»Ò¹âÀ¸¡£¤Ç¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¥ì¥È¥í¥Í¥¿¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤¿¤áÇ¯Îðº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤âBBAÈ¯¸ÀßÚÎö¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¿¤Á¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡ª X¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿2¥³¥Þ¥Þ¥ó¥¬¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ø¤¢¤¤é¤«¤ËÇ¯Îð¤òº¾¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸VTuber ¡Ù¤Î½ñÀÒ1¡Á2´¬¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡Ø¤¢¤¤é¤«¤ËÇ¯Îð¤òº¾¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸VTuber¡Ê1¡¢2´¬¡Ë¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎVTuber¡Ê²Í¶õ¡Ë¡ÖÀ±¶õ¥Ð¥¢¥É¡×¤ÏË¨¤¨À¼¡õ¸«¤¿ÌÜ½÷»Ò¹âÀ¸¡£¤Ç¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¥ì¥È¥í¥Í¥¿¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤¿¤áÇ¯Îðº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤âBBAÈ¯¸ÀßÚÎö¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¿¤Á¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡ª X¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿2¥³¥Þ¥Þ¥ó¥¬¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ø¤¢¤¤é¤«¤ËÇ¯Îð¤òº¾¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸VTuber ¡Ù¤Î½ñÀÒ1¡Á2´¬¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª