ÃË¤Î»Ò¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÉÔÄç¿²¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¤½¤³¤Ï¡Ä¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡©¡¿ÀÄ¤ÏÆñ¤¯½Õ¤Ï°×¤·¤
¡ØÀÄ¤ÏÆñ¤¯½Õ¤Ï°×¤·¡Ù¡Ê±ÝÌÚ¤ê¤«/KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û
¡ØÀÄ¤ÏÆñ¤¯½Õ¤Ï°×¤·¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
26ºÐ¤Ç¼Ò²ñ¿ÍÎò8Ç¯¡¢ÃÏÊýºß½»¡¦¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î¤¤ê¤³¤Ï¡¢ÆÍÁ³¿¦¤ò¼º¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬Ãµ¤·¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î4Ç¯´Ö¤Î¥â¥é¥È¥ê¥¢¥àÌÜÅö¤Æ¤ÇÅìµþ¤ÇÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÌòÀ¸¤¿¤Á¤Èµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ìÅìµþ°é¤Á¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ð¥¤¥È¤¹¤ëÇ¯²¼ÃË»Ò¡¦¿¼¡£ÊÌ¤ÎÂç³Ø¤«¤éÅ¾³Ø¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥¿¥Á¤Ç1Ç¯À¸¤ÎÈà¤Ïñ¨¡¹¤È¤·¤¿À³Ê¤Ç¡¢Âç³Ø¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¤ê¤³¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£°ì¸«¡¢¼ã¤¯¤Æ¥â¥Æ¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤ê¤³¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤±Æ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£Âè1´¬¤¬5·î21ÆüÈ¯Çä¡ª¡ØÀÄ¤ÏÆñ¤¯½Õ¤Ï°×¤·¡Ù¤Ï¡Ö¤º¤ë¤º¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ØÂ£¤ë¡¢Îø¤ÈÀÄ½Õ¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡ØÀÄ¤ÏÆñ¤¯½Õ¤Ï°×¤·¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
26ºÐ¤Ç¼Ò²ñ¿ÍÎò8Ç¯¡¢ÃÏÊýºß½»¡¦¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î¤¤ê¤³¤Ï¡¢ÆÍÁ³¿¦¤ò¼º¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬Ãµ¤·¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î4Ç¯´Ö¤Î¥â¥é¥È¥ê¥¢¥àÌÜÅö¤Æ¤ÇÅìµþ¤ÇÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÌòÀ¸¤¿¤Á¤Èµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ìÅìµþ°é¤Á¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ð¥¤¥È¤¹¤ëÇ¯²¼ÃË»Ò¡¦¿¼¡£ÊÌ¤ÎÂç³Ø¤«¤éÅ¾³Ø¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥¿¥Á¤Ç1Ç¯À¸¤ÎÈà¤Ïñ¨¡¹¤È¤·¤¿À³Ê¤Ç¡¢Âç³Ø¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¤ê¤³¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£°ì¸«¡¢¼ã¤¯¤Æ¥â¥Æ¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤ê¤³¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤±Æ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£Âè1´¬¤¬5·î21ÆüÈ¯Çä¡ª¡ØÀÄ¤ÏÆñ¤¯½Õ¤Ï°×¤·¡Ù¤Ï¡Ö¤º¤ë¤º¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ØÂ£¤ë¡¢Îø¤ÈÀÄ½Õ¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹Êª¸ì¤Ç¤¹¡£