µð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ¤¬ÂÔË¾¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à½é¥¢¡¼¥Á¡ª¡ÖºÇ¹â¤Î·ë²Ì¡×¡¡µÈÀî¾°µ±¤ËÂ³¤¤¤¿2¹æ¥½¥í
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯5·î24Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬24Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ë2¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö7ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¤À¤Ã¤¿¡£1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÆþ¤Ã¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤À¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦µÈÂ¼¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Àô¸ý¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï4·î9Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè45Æü¤Ö¤êº£µ¨2ËÜÌÜ¡¢¥×¥íÄÌ»»3ËÜÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤Ï¿·¿Í¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯6·î11Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ç¡¢ËÜµò¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÏÂÔË¾¤Î½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢§Àô¸ý¡¡ÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬ÎÉ¤¤Åêµå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯±ç¸î¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£