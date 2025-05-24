¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ÎÇò¥ï¥ó¥ÔSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
5·î23Æü¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿§¹á¤¬Éº¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤Î±ïÂ¦SHOT¤ò¸ø³«
¥¦¥¤¥«¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÃë²¼¤¬¤ê¤Î±ïÂ¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤¿Çò¤¤¥ì¡¼¥¹¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉ¡·ì¤Ç¤ë¤ï¡×¡Ö¿§¹á¤¬Éº¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÇò¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²»³Ú³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥«¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤Ï¤¤¤ç¤¦¡ÊÀ¶¾¯Ç¼¸À¡ËÌò¤òÌ³¤á¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Û¤«¡¢4·î25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤Ë¤â½Ð±éÃæ¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë