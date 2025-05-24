¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×½÷Í¥·ó¥É¥é¥Þ¡¼¡¦10ºÐ»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤»Ò¤¬¡Ä¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÌÌ±Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤ÉÂçÈ¿¶Á
¡Ö¤¸¤å¡Ä10Âå¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤¬¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê10ºÐ´ü¡£ÉñÂæ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤¹¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«(35¡¢½÷Í¥Ì¾µÁ¤Ï¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß)¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë·ò¹¯Åª¤ÊÈþÈ©¤¬µ±¤¯»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀ°¤Ã¤¿ÌÜÉ¡Î©¤Á¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¡ª10ºÐ¤Îº¢¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÌÌ±Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¤¸¤å¡Ä10Âå¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤»Ò¤¬¤¢¤Î·ã¤·¤¤¥É¥é¥à¤ò¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«¤Ï¾®³Ø´Û³«ºÅ¤Î¡Ö2002Ç¯¤Á¤ã¤ª¥¢¥¤¥É¥ë¥¬¡¼¥ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë¤Æ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£