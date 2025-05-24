ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡¡°Î¶ÈÃ£À®¤ÎÀõÂ¼¤Ë½ËÊ¡¤È¥¨¡¼¥ë¡ÖÌ¾µå²ñÆþ¤ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÌîµå¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï1¡½2³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯5·î24Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï24Æü¡¢³ÚÅ·¤ËÀÜÀï¤ÇÇÔ¤ìÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º¡£º£µ¨7ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³ºêÊ¡ÌéÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬3²ó54µå¤òÅê¤²8°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¹ßÈÄ¤·¡¢º£µ¨2ÇÔÌÜ¡Ê2¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¡¢½é²ó¤Ë³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬»³ºêÊ¡¤«¤é·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Á»Ë¾å56¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£½ËÊ¡¤ËÊ¨¤¯Å¨ÃÏ¤ÇÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀõÂ¼Áª¼ê¡¢2000°ÂÂÇÃ£À®¡¢Ì¾µå²ñÆþ¤ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Î¶ÈÃ£À®¤ÎÀõÂ¼¤Ë¸þ¤±¡¢½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£2000°ÂÂÇÃ£À®¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡£µ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£2000ËÜ¤âÂÇ¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£µÏ¿Ã£À®¤·¤¿¤é¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡£µÜÀ¾·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¿·¿Í¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤³¤ì¤«¤é¤âÌîµå¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¡È¤é¤·¤µ¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀõÂ¼¤Î¼«¿È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼°ìÎÝ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç±¦Ãæ´Ö¤ËÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤½¤¦¤Ê¡Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ë¡£±¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢º¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£±¦Â¤Ç¤Î¼´¤Î²óÅ¾¤È¤¤¤¦¤«±ó¿´ÎÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÅö¤¿¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Þ¤¿²¡¤·¹þ¤á¤ë¤«¤é¡£Ä´»Ò°¤«¤í¤¦¤¬¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈºÇÂçµé¤Î»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£