24Æü¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤ÇÌî³°²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÊÆÉ´É¶¥Õ¥§¥¹¡×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º£Ç¯¤Ï²ñ¾ì¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¹­¤¤¹ñ±Ä±Û¸åµÖÎÍ¸ø±à¤Ë°Ü¤·¡¢¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡£

¥Õー¥É¥Öー¥¹¤âÂ¿¤¯½ÐÅ¹¤·¡¢Ä¹²¬»Ô»º¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Û
¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤ªÊÆÂç¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¡×

¡Ö½é¤á¤ÆÊÆ¥Õ¥§¥¹¤ËÍè¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

ÊÆ¥Õ¥§¥¹¤Ï25Æü¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅöÆü·ô¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£