◆モモ、真紅ドレスで美デコルテ披露

【モデルプレス=2025/05/24】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE(トゥワイス)のMOMO(モモ)が24日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテを披露し、反響が寄せられている。香水ブランド「AMAFFI Perfume House」のグローバルミューズを務めるモモ。この日は「I felt so warmly welcomed by the AMAFFI team and truly had a wonderful time in New York. (AMAFFIチームの皆さんにとても温かく迎えていただき、ニューヨークで本当に素晴らしい時間を過ごすことができました)」とニューヨークで行われた同ブランドのイベントに出席したことを報告。投稿された写真では真紅のベアトップドレスに身を包み、美しいデコルテを披露している。この投稿にファンからは「ももりん×赤は最強すぎる」「圧倒的美」「ビジュが大天才」「発光してる」「オーラがすごい」など、絶賛の声が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】