¡ÖWC¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¥È¥¤¥ì¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡Ä¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖWC¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡ÖWC¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤«¤é¥È¥¤¥ì¤ò¼¨¤¹Î¬¸ì¤È¤·¤Æ¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Öwater closet¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
WC¤Ï¡¢¤ª¼êÀö¤¤¤ä¥È¥¤¥ì¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¤ä·úÊª¤Î¥Õ¥í¥¢¥¬¥¤¥É¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¿ÞÌÌ¤Ê¤É¤Ç¤ß¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂ¾¤Ë¤â¡¢¡ÖÒÎ¡Ê¤«¤ï¤ä¡Ë¡×¡ÖØß¤ê¡Ê¤Ï¤Ð¤«¤ê¡Ë¡×¡ÖÀã±£¡Ê¤»¤Ã¤Á¤ó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸Æ¤ÓÊý¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØECC¥Õ¥©¥ê¥é¥ó¡Ù
¡¦¡Ø¿å¤Þ¤ï¤ê¥Ê¥Ó¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô