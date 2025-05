大ヒット上映中！SEVENTEENコンサート映画『RIGT HERE』、第3弾の入場者特典は「チケット風カード」

SEVENTEENのワールドツアーを映画化したコンサート映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』より、入場者特典第3弾の詳細が公開された。

【写真】SEVENTEENが日本の居酒屋に!?

2015年5月にデビューし、今年で10周年を迎える13人組の人気グループSEVENTEEN。昨年12月には、アメリカの「2024 ビルボード・ミュージック・アワード(BBMAs)」で「Top K-pop Touring Artist」を受賞するなど、K-POP界を代表する存在として活躍を続けている。

今回映画化されたのは、SEVENTEENにとって4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」。北米、日本、アジアの主要都市を含む全14都市で30公演が行われ、オン・オフラインを合わせて103万人以上のCARAT(SEVENTEENファン)が熱狂した。

ⓒ 2025 PLEDIS & HYBE. & CJ 4DPLEX Co., Ltd.

映画では、ツアーの幕開けとなった韓国・高陽(コヤン)公演の模様がスクリーンに蘇る。ツアー限定バージョンの『Fear』や、『LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)』『Ash』など、貴重なライブパフォーマンスを含むフルセットリストが収録されている。

VOCAL TEAM・HIPHOP TEAM・PERFORMANCE TEAMの3つのユニットがそれぞれの個性を発揮するステージや、SEVENTEENの軌跡をたどる歴代のタイトル曲も大迫力で再現。上映は2Dに加え、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXといった特別フォーマットでも楽しめる。

5月19日の公開以降、全国のCARATからは「没入してライブを楽しめる時間だった」「『RIGHT HERE』公演を思い出して感極まった」「映像が美しく、ドローンショーや楽曲も素晴らしかった」といった熱い反響が寄せられている。

注目の入場者特典第3弾として、「チケット風カード(全3種ランダム)」のビジュアルも解禁。表面にはユニット曲のパフォーマンスカットや作品ロゴ、公開日がデザインされており、裏面にはツアー中の掛け声「SEVENTEEN RIGHT HERE!」のメッセージがあしらわれている。映画鑑賞の思い出としてぴったりのオリジナルグッズだ。

ⓒ 2025 PLEDIS & HYBE. & CJ 4DPLEX Co., Ltd.

この「チケット風カード(全3種ランダム)」は、5月30日〜6月5日まで、全国の上映劇場にて配布される予定だ。

また、全国の劇場では「発声OK!応援上映」も開催中。SEVENTEENとCARATがともに作り上げた伝説のステージを、映画館の大スクリーンで改めて体感してみてはいかがだろうか。