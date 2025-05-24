ÈòÆñ½ê¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ë¡¡´ë¶È¤¬ÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤Ë¡ÖµëÅÅ¼Ö¡×Âß¤·½Ð¤¹ËÉºÒÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë
Âç±«¤äÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÇÈïºÒ¤·ÅÅÎÏÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·´ë¶È¤¬ÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤Ê¼Ö¤òÂß¤·½Ð¤¹¶¨Äê¤ÎÄù·ë¼°¤¬¡¢24Æü³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¨Äê¤ÎÄù·ë¼°¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ5¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤ÈÊ¡²¬¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¶â»ÒÄ¾´´¼ÒÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¼«¼£ÂÎ¤¬ÈïºÒ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¼ç¤ËÊ¡²¬¥È¥è¥¿¤¬ÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖµëÅÅ¼Ö¡×¤òÂß¤·½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âß¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖµëÅÅ¼Ö¡×¤ÏÈòÆñ½ê¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì½»Ì±¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅ¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ëµ×Î±ÊÆ»Ô¤ÇÂç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï°ÜÆ°¼Ö¤Î¥È¥¤¥ì¤ÎÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¥È¥è¥¿¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£