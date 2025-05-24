16ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸ÂáÊá ¡Ö¤«¤±»Ò¡×¤È¤·¤Æ¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤«¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼µòÅÀ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡Ö¤«¤±»Ò¡×¤È¤·¤Æ¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢16ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¤Î16ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ïº£Ç¯1·î¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë¤¢¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎµòÅÀ¤Ç»°½Å¸©¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¡Ê46¡Ë¤Ë·Ù»¡´±¤Ê¤É¤ò¤«¤¿¤Ã¤Æ¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶â990Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¥¿¥¤Åö¶É¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æµ¢¹ñ¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤ÎÇ¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î19Æü¤«¤é¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤Î¤¦ºë¶Ì¸©Æâ¤ÇÃÎ¿Í¤È¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò·Ù»¡¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Æ¨Ë´¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£