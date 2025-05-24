²»¼Á¤âÄÌÏÃ¤â¹âÉÊ°Ì¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀ­Ç½¤òÌÖÍå

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥½¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖWH-1000XM6¡×¤ò2025Ç¯5·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÃøÌ¾¤Ê²»³ÚÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¶¦ÁÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°Õ¿Þ¤¹¤ë²»¤òºÆ¸½¤¹¤ë¹âÉÊ°Ì¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¹â²»¼Á¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼ÅëºÜ¡¢¹â¤¤¥Î¥¤¥­¥ã¥óÀ­Ç½

Î©ÂÎ²»¶Áµ»½Ñ¡Ö360 Reality Audio Upmix for Cinema¡×µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢±Ç²è¤äÆ°²è¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª²»¸»¤òÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£

Á°¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤ÙÌó7ÇÜ¤Î¿®¹æ½èÍýÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¹â²»¼Á¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼QN3¡×¤òÅëºÜ¡£12¸Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯¤¬¥Î¥¤¥º¤ò¼ý²»¤·¡¢¥Î¥¤¥º¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹µÕ°ÌÁê¤Î²»¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°À­Ç½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£

Æ±¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ë¼ÂÁõ¤·¤¿ÀèÆÉ¤ß·¿¤Î¥Î¥¤¥º¥·¥§¡¼¥Ñ¡¼µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¹â²»¼Á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£

ÄÌÏÃ´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢6¸Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ÈAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¸ý¸µ¤Ø¤Î»Ø¸þÀ­¤ò¹â¤á¤¿¡ÖAI¥Ó¡¼¥à¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¡×¤òÅëºÜ¡£´Ä¶­¥Î¥¤¥º¤òÊ¬Î¥¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤À¤±¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÃê½Ð¤¹¤ë¡£

Éý¹­¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤òÈ÷¤¨¡¢²÷Å¬¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÁõÃåÀ­¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤ÊÀÞ¤ê¾ö¤ßµ¡¹½¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£

¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÆâÂ¢¤·¡¢Ìó3.5»þ´Ö¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç30»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³ºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤À¡£

Bluetooth 5.3¤Ë½àµò¤·¡¢SBC/AAC/LDAC/LC3³Æ¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¡¢A2DP/AVRCP/HFP/HSP/TMAP/PBP³Æ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£Í­ÀþÀÜÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£

¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î2¿§¡£

²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£