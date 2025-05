韓国の13人組グループ・SEVENTEENの4度目となるワールドツアーのコンサート映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』の入場者特典第3弾が24日、発表された。『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』は、北米と日本、アジアの主要都市の合計14都市30公演が開催され、103万人(オン・オフライン合算)以上のCARAT(ファンネーム)が集った。全世界のCARATが熱狂したワールドツアーの皮切りとなるエネルギッシュな韓国・高陽公演が大スクリーンで蘇る。ツアー限定バージョンの「Fear」 「LOVE, MONEY, FAME(feat. DJ Khaled)」「Ash」など貴重なライブパフォーマンスをはじめとするフルセットリストで送る。VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAMの個性が光るパフォーマンス、SEVENTEENの軌跡を彩る歴代タイトル曲の数々が、2D版に加え、大迫力のSCREENX、4DX、ULTRA 4DXで再現される。

今回は入場者特典第3弾となる「チケット風カード(全3種ランダム)」のビジュアルが公開された。表にはユニット曲のパフォーマンスカット、本作ロゴ、公開日がデザインされ、裏面にはワールドツアーでの掛け声だった「SEVENTEEN RIGHT HERE!」というメッセージが配置されており、映画鑑賞の思い出になるオリジナルグッズとなっている。「チケット風カード(全3種ランダム)」は30日から6月5日まで、全国上映劇場にて配布する。