¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎTVR¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é¡Ê1¡Ë¡¡ÇöÆùFRP¥Ü¥Ç¥£¡¡¥ë¡¦¥Þ¥óÆÜºÃ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Þ¥ó¡¦¥ì¡¼¥µ¡¼
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¦¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤¿TVR
¿¼¹ï¤ÊºâÀ¯¾õ¶·¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢1960Ç¯Âå¤ÎTVR¤ÏÂçÃÀÉÔÅ¨¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅçÃæÀ¾Éô¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥×¡¼¥ë¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤¿¾®¤µ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ø¥ï¡¼¥¯¥¹ÂÖÀª¤ÇÄ©¤ó¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ë¡¦¥Þ¥óÆÜºÃ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Þ¥ó¡¦¥ì¡¼¥µ¡¼¡¡¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é Mk2¡¡21À¤µª¤ÎTVR¤¿¤Á¡¡Á´110Ëç
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢»ñ¶âÉÔÂ¤ÇÆÜºÃ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹»ÅÍÍ¤Î¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î1Âæ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
TVR¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é Mk2¡Ê1961Ç¯¡¿¥ï¡¼¥¯¥¹¥ì¡¼¥µ¡¼»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¿·¼ÖÅö»þ¡¢¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¦¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤òÎÏ¶¯¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ®¤º²¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
TVR¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥é¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¥·¥ã¥·¡¼¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1949Ç¯¡£½é´ü¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ÉÍ³Íè¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥ë¥Ö4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ºÜ¤ê¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥é¥Ã¥¯¤Ï½¾ÍèÅª¤Ê¥¦¥©¡¼¥à¡õ¥Ú¥°¼°¤Ç¡¢FRPÀ½¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸øÆ»Áö¹Ô¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ì¡¼¥µ¡¼
¥·¥ã¥·¡¼¤Ë¤Ï²þÎÉ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¾ù¤ê¤Î¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥°¥¢¡¼¥à¤È¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥Ð¡¼¤Ø¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï1955Ç¯¡£Á°¸å¤È¤âÆÈÎ©·ü²Í¼°¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Ü¥Ç¥£¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ØËÜ³ÊÅª¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÇÓµ¤ÎÌ1098cc¤ÇÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¡¢¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¼ÒÀ½¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¡£Æ±»þ´ü¤Ë¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡¦¥¯¡¼¥Ú¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢1958Ç¯¤ËTVR½é¤ÎÎÌ»º¼Ö¤È¸Æ¤Ù¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TVR¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é Mk2¡Ê1961Ç¯¡¿¥ï¡¼¥¯¥¹¥ì¡¼¥µ¡¼»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³ð¤¨¤¿¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é¤Ï¡¢¸øÆ»Áö¹Ô¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ì¡¼¥µ¡¼¤òµá¤á¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø±þ¤¨¤¿¡£¥ì¥¶¡¼ÆâÁõ¤ä¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¡¦¥¦¥ª¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢¸øÆ»½Å»ë¤ÎÁõÈ÷¤ÇÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¾ù¤ê¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¹â¤¯¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Ï¹Å¤¯¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹³°¤Ç¤ÏË«¤á¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£
¥¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é
¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é¤Ï¥¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¿·¼Ö¤Î¹ØÆþÀÇ¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Mk1¤Ï¡¢100ÂæÄøÅÙ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1172cc¤Ç35ps¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó»ÅÍÍ¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï660¥Ý¥ó¥É¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Ë¾¤á¤Ð56ps¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£Í½»»¼¡Âè¤Ç¡¢1098cc¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ä¡¢1489cc¤ÎMGAÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¡¢ÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
TVR¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é Mk2¡Ê1961Ç¯¡¿¥ï¡¼¥¯¥¹¥ì¡¼¥µ¡¼»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
1961Ç¯¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤ÊMk2¤Ø¿Ê²½¡£¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤¬¶Ï¤«¤Ë¿¤Ð¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¬¹¤²¤é¤ì¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËØ¤É¤Îµ»½Ñ¤Ï·ÑÅê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏMGA¾ù¤ê¤Î1622cc 4µ¤Åû¤¬É¸½à¤Ë¡£4Â®MT¤âMG¤«¤éÄ´Ã£¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥Á¥ó¡¦¥Ò¡¼¥ì¡¼ 100¤ÈÆ±¤¸¥É¥é¥à¤ò¥ê¥¢¤ËºÎÍÑ¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¼ÒÀ½¤Î¥é¥Ã¥¯¡õ¥Ô¥Ë¥ª¥ó¼°¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢1216cc¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÈZF¼ÒÀ½MT¤â»ØÄê¤Ç¤¤¿¡£
GT1300¥¯¥é¥¹¤Ø½Ð¾ì¤¬Á°Äó¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥Þ¥·¥ó
¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é¤Ï·øÄ´¤ËÇä¤ì¤¿¤¬¡¢TVR¤Î»ñ¶â·«¤ê¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É»Ù»ý¼Ô¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊýºö¤ò·Ð¤Æ¤âÈ´ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥¥ó¥½¥ó»á¤Ï1962Ç¯¤Ë°úÂà¡£Èà¤ÎÊú¤¯ÌîË¾¤Ï¡¢¾¦¶È´ðÈ×¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç¥¦¥£¥ë¥¥ó¥½¥ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î±Ñ¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¸ÝÉñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ü¥ë¥È¥ó»á¤ä¥³¥ê¥ó¡¦¥¨¥¹¥³¥Ã¥È»á¤Ê¤É¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤¿¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é Mk1¤Ç¹ñÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
TVR¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é Mk2¡Ê1961Ç¯¡¿¥ï¡¼¥¯¥¹¥ì¡¼¥µ¡¼»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
1960Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤Î¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼»á¤âTVR¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£5·î¤Î¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6·î¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¥ì¡¼¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3°ÌÆþ¾Þ¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1961Ç¯¡£Åö»þ¤ÎGT1300¥¯¥é¥¹¤òÁ°Äó¤Ë¡¢4Âæ¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ÚÎÌ¡¦¹â¶¯ÅÙ¤Ê¥·¥ã¥·¡¼¤È¡¢1216cc¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥¯¥í¥¹¥ì¥·¥ª¤ÎMT¤Ç¡£
»ñ¶â·«¤ê¤Î¿¼¹ï²½¤Ç¥Þ¥·¥ó¤Ï»²ÀïÁ°¤ËÇäµÑ
FRPÀ½¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÇöÆù²½¡£³°Â¦¤Î¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï·ÚÎÌ²½¤Ç¾ÊÎ¬¤µ¤ì¡¢ÆâÂ¦¤Î¥ì¥Ð¡¼¤ÏºÙ¤¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë²þ¤á¤é¤ì¤¿¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢·Ú¤¤¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¹ç¶âÀ½¡£¥¢¥ë¥Õ¥£¥ó¼ÒÀ½¤Î¥É¥é¥à¥Ö¥ì¡¼¥¤¬Á°¸å¤ËÁÈ¤Þ¤ì¡¢¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Î½àÈ÷¤ÏÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬·Ð±Ä¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢»²Àï¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ¸Â³¤Ø¤Î»ñ¶â³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Þ¥·¥ó¤Ï²ñ´üÁ°¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¡£
TVR¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é Mk2¡Ê1961Ç¯¡¿¥ï¡¼¥¯¥¹¥ì¡¼¥µ¡¼»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇTVR¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤Ç±Ä¤ó¤À¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ö¡¼¥¹¥Ó¡¼»á¤Î¤Û¤«¡¢¥Ù¥Æ¥£¡¦¥Ø¥¤¥°»á¤È¥³¥ê¥ó¡¦¥¨¥¹¥³¥Ã¥È»á¡£º£²ó¤Î¥·¥ã¥·¡¼ÈÖ¹æ7 C 238¤Î1Âæ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó»á¤¬Çã¤¤¼è¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ³¤¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎTVR¥°¥é¥ó¥Á¥å¥é¡Ê2¡Ë¤Ë¤Æ¡£