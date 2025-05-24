Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

24Æü¡¢ÉÙ»Î»Ô¤ÇÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë½¦¤Ã¤¿¥´¥ß¤ÎÎÌ¤Ê¤É¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÉÙ»Î»³¥¹¥Ýー¥Ä¥´¥ß½¦¤¤Âç²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÉÙ»Î»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÅìÌ¾¥°¥ëー¥×¤¬ÃÏ°è¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤ÈËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Çº£²ó¤Ï126¥Áー¥à¡¢560¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Âç²ñ¤Ï¥Áー¥àÂÐ¹³¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ìÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥´¥ß¤ò½¦¤¤¡¢¥´¥ß¤Î¼ïÎà¤ä½ÅÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


¡Ê»²²Ã¼Ô¡ËQ:²¿¤ò½¦¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¤«´Ì¤È¤«È¯Ë¢¥¹¥Á¥íー¥ë¤¬Â¿¤¤¡×
¡ÖÄ®¤¬¤­¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×

¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢ÁÆÂç¥´¥ß¤ò½ü¤­552¥­¥í¤Î¥´¥ß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£