Ãæ4Æü¤ÇÅÐÈÄ¤âµð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¡Ö¥«¥é¥ÀÅª¤Ë¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤Ê¤ë¤«
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê25Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
Íâ25Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬¡¢24Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ø±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·3Ç¯Ï¢Â³2¥±¥¿¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿µð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢º£µ¨³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¾¡Íø¤Ê¤·¡£4·îÃæ½Ü¤«¤é¤Ï¼«¿È4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿20Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï4²ó¤òÅê¤²3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ2¡Ë¡£¤½¤³¤«¤éÃæ4Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°²ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¥ÀÅª¤Ë¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È°ì¸À¡£¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÊÃæ4Æü¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¤Æ¡Ë¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ú¤Äù¤á¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºòµ¨½ªÈ×¤â¡¢Ãæ4Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¸Í¶¿Åê¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¦¥¨¡¼¥ÈÎÌ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«Ä´À°¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Å¤¯¤ê¤ËÌäÂê¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£µ¨7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤ò¤È¤é¤ì¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¡£Ì£Êý¤Î±ç¸î¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²æËý¤·¤Ê¤¬¤éÅêµå¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¸Í¶¿Åê¼ê¡£¥×¥íÌîµå³«Ëë¤«¤é58Æü¡¢µð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ä¤¤¤Ë½é¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£