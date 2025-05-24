ÅÏÊÕ¿¿ÃÎ»Ò¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¸ø±é³«ºÅ¡¡¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥êー¥º¤Ë
¡¡ÅÏÊÕ¿¿ÃÎ»Ò¤¬¡¢8·î10Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¤Ë¤Æ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È NAOTO¤¬¡È´íµ¡´¶¡É¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤À20Ç¯¡¡¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¥·ー¥ó¤Ø¤Î»ëÀþ¤Þ¤Ç¸ì¤ë¡Ë
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¡¢¤½¤Î4Ç¯Á°¤«¤é¡ØHOP! STEP!! ¸Å´õ!!! ¤½¤·¤Æ¡Ä¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅÃæ¡£º£Ç¯¤Ç2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·¥êー¥º¤Ë¤Æ¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¤ØÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¿®Íê¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¿¥¤êÀ®¤¹±ß½Ï¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎClub BBL²ñ°÷¡¢Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¤¬6·î3Æü12»þ¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë