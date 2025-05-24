GACKT¡¡Éüµ¢¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÊ¿ÏÂ¤Ê·ÝÇ½³¦¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡×
¡¡²Î¼ê¡¦GACKT¡Ê51¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤ÎÉüµ¢¤ò´î¤Ö¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÉÍÅÄ¤ÎµÙÍÜ¤«¤é¤ÎÉüµ¢Âè1ÃÆ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤óÉü³èSP!!GACKT¤ÈÂçºå²¼Ä®¥°¥ë¥á·ãÀï¶è¡¦Å·Ëþ¥Ï¥·¥´¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤ÏGACKT¤Î½Ð±é¤Ë¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶·ã¡£GACKT¤â¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¤¤¤Ê¤¤·ÝÇ½³¦¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊ¿ÏÂ¤¹¤®¤Æ¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡£²¿¤½¤ì¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤â¡¢GACKT¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤ÑÊ¿ÏÂ¤Ê·ÝÇ½³¦¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ü¥ä¥¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£