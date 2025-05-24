¥¢¥ë¥²¥ê¥Ã¥Á»á¤¬À¤³¦Åª¥Á¥§¥ê¥¹¥È¤é¤È¶¦±é
ÊÌÉÜ¥¢¥ë¥²¥ê¥Ã¥Á²»³Úº×¤Î¼¼Æâ³Ú¸ø±é¤¬ºòÌë¾å±é¤µ¤ì¡¢¥Þ¥ë¥¿¡¦¥¢¥ë¥²¥ê¥Ã¥Á¤µ¤ó¤¬À¤³¦Åª¥Á¥§¥ê¥¹¥È¤é¤È¶¦±é¤·±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌÉÜ¥¢¥ë¥²¥ê¥Ã¥Á²»³Úº×¤Î¥á¥¤¥ó¸ø±é¤Î°ì¤Ä¡Ö¼¼Æâ³Ú¸ø±é～²»³Ú¤Î¤«¤±¶¶¡×¤¬ºòÌëÊÌÉÜ»Ô¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Áí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥ë¥¿¡¦¥¢¥ë¥²¥ê¥Ã¥Á¤µ¤ó¤Ï¥é¥ô¥§¥ë¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¥½¥í¤òÈäÏª¤·¤¿Â¾¡¢À¤³¦Åª¥Á¥§¥ê¥¹¥È¤Î¥ß¥Ã¥·¥ã¡¦¥Þ¥¤¥¹¥ー¤µ¤ó¤é¤È¶¦±é¡£¥¢¥ó¥³ー¥ë¤â2¶Ê±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¸ø±é¤Î½Ð±é¤ÏºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥²¥ê¥Ã¥Á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤òÄ°½°¤¬³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î28Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Î¥¥ª»Ù±ç¥³¥ó¥µー¥È¼¼Æâ³Ú¸ø±é¤Ë¤â¥¢¥ë¥²¥ê¥Ã¥Á¤µ¤ó¤Ï½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£