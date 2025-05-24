Åì¼Ç¤¬¡ÖÌîµåÉô¸å±ç²ñ²ñ°÷¡×¸ÂÄê¤ÎÌîµåÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¡¡35¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤ÈÌó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¸òÎ®
¡¡ÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤Ç7ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¡¦Åì¼Ç¤¬24Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¤ÎÅì¼ÇÁí¹ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡ÖÅì¼ÇÌîµåÉô¸å±ç²ñ²ñ°÷¡×¸ÂÄê¤ÎÌîµåÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡35¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤¬µ»½Ñ»ØÆ³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìîµå¤Î³Ú¤·¤µ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Ìó2»þ´Ö¤ÎÂÎ¸³²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÂÇÇË¡×¤Î²£ÃÇËë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËµÇ°»£±Æ¡£¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢Åì¼Ç¥Ê¥¤¥ó¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÅÔ»ÔÂÐ¹³V¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£