CÂçºå¤Ï½ªÈ×2ÆÀÅÀ¤ÇÊ¡²¬¤Ë²÷¾¡¡ª¡¡¼Æ»³¡õ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¤¬¥´¡¼¥ë
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè18Àá¡¡CÂçºå2¡½0Ê¡²¬¡Ê2025Ç¯5·î24Æü¡¡¥è¥É¥³¥¦¡Ë
¡¡CÂçºå¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÊ¡²¬¤òÂà¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡ÉMF¼Æ»³¾»Ìé¡Ê22¡Ë¡£º£µ¨2ÆÀÅÀÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î2»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¤¬3ÅÙ¤ÎGK¤È¤Î1ÂÐ1¤ò·è¤á¤¤ì¤º¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¡¢ºÆ»°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¡²¬GKÂ¼¾å¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¸åÈ¾39Ê¬¡¢Áê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿MFÃæÅç¸µÉ§¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¼Æ»³¤¬º¸Â¤ÇÎäÀÅ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£Æ±45Ê¬¤Ë°ìÅÙ¤ÏÊ¡²¬FW¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤¬VARÈ½Äê¤Î·ë²Ì¡¢¡ÈÂ¤Î»Ø¡ÉÊ¬¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤Ê¤ê¼è¤ê¾Ã¤·¡£¤½¤·¤Æ»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥È¥ó¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¥È¥É¥á¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï9Ï¢Àï¤Î4»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë¼¡Àï¤ÏÅ¨ÃÏ¡¦±ºÏÂÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£