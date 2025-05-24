[5.24 J1第18節](豊田ス)

※17:30開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 3 佐藤瑶大

DF 20 三國ケネディエブス

DF 70 原輝綺

MF 7 和泉竜司

MF 8 椎橋慧也

MF 10 マテウス・カストロ

MF 15 稲垣祥

MF 27 中山克広

MF 55 徳元悠平

FW 77 キャスパー・ユンカー

控え

GK 16 武田洋平

DF 2 野上結貴

DF 6 河面旺成

MF 9 浅野雄也

MF 14 森島司

MF 17 内田宅哉

MF 33 菊地泰智

FW 11 山岸祐也

FW 18 永井謙佑

監督

長谷川健太

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 26 荻原拓也

DF 35 井上黎生人

DF 88 長沼洋一

MF 6 松本泰志

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 9 原口元気

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 21 大久保智明

FW 24 松尾佑介

控え

GK 16 牲川歩見

DF 3 ダニーロ・ボザ

MF 10 中島翔哉

MF 13 渡邊凌磨

MF 14 関根貴大

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 18 高橋利樹

FW 20 長倉幹樹

監督

マチェイ・スコルジャ