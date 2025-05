電通四季劇場[海](東京都港区)にて上演中のディズニーミュージカル『アラジン』は、2025年5月24日(土)で日本上演10周年!

10周年を迎えた当日、本編終了後に日本上演10周年を記念した特別カーテンコールがおこなわれました。

劇団四季/ディズニーミュージカル『アラジン』日本上演10周年特別カーテンコール

公演日程: ロングラン公演中

会場:電通四季劇場[海](汐留)

『アラジン』は、1992年公開の劇場版長編アニメーションを基に創作された舞台です。

2014年にブロードウェイで初演され、2015年には、他国に先駆け世界で2番目に日本で開幕しました。

以来、ほぼ完売の客席が続き、これまでの総公演回数は2,800回以上、観客動員数は約300万人を数えます。

砂漠の王国アグラバーに住む貧しくも清い心を持った青年アラジンと、その王国の姫ジャスミンとの恋模様を軸に、ランプの魔人ジーニーや、王国の支配を企む邪悪な大臣ジャファーら数々の登場人物が繰り広げる、冒険とロマンス、そして感動とエンターテイメント性にあふれたストーリー。

ミュージカルでは、アニメーションのストーリーラインを踏まえ、脚本、楽曲、舞台美術等あらゆる分野で、演劇的創造に満ちたダイナミックでゴージャスな工夫が施されています。

当日は、本編終了後に日本上演10周年を記念した特別カーテンコールを実施。

通常カーテンコール終了後、緞帳前にジーニーが登場!

♪「理想の相棒ーフレンドライクミー」を特別バージョンで披露。

曲中に緞帳が上がると、“アラジン 10th ANNIVERSARY IN JAPAN 2025.5.24”の看板が☆

♪「フィナーレ」が特別バージョンで披露され、

曲の最後に出演者全員が看板を中心に囲んでポーズ!

キャノン砲の演出も加わり、盛り上がりは最高潮のまま幕を下ろしました。

劇団四季ディズニーミュージカル『ライオンキング』出演キャストコメント

ジーニー役・瀧山久志(たきやま ひさし)さん、

アラジン役・一和洋輔(いちわようすけ)さん、

ジャスミン役・平田愛咲(ひらたあずさ)さん

3名が出演者を代表してご挨拶。

ジーニー役・瀧山久志さん:

本日はご来場いただき、誠にありがとうございます。

ミュージカル『アラジン』は、本日、日本上演10周年を迎えました。

アラジン役・一和洋輔さん:

2015年、ここ電通四季劇場[海]で初演の幕を開けてから、10年。

開幕以来、劇場にお運びいただいたお客様は、のべ300万人にのぼります。

ジャスミン役・平田愛咲さん:

こうして、大きな節目を迎えることができましたのも、ひとえに作品を愛し育んでくださった皆様のあたたかいご声援の賜物と、出演者、スタッフ一同、心より礼申し上げます。

ジーニー役・瀧山久志さん:

これからも作品の感動をお届けできますよう、一回一回の舞台を精一杯つとめてまいります。

どうぞ、1万年以上のロングランとなりますよう、ご声援よろしくお願い申し上げます。

本日は、誠にありがとうございました。

冒険とロマンス、そして感動とエンターテイメント性にあふれたストーリー!

劇団四季/ディズニーミュージカル『アラジン』は、電通四季劇場[海]でロングラン公演中です。

©Disney

